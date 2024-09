Ana Furtado elogia Boninho após anúncio de saída da Globo

Ana Furtado usou as redes sociais, nesta sexta-feira (13), para elogiar o marido, Boninho, após a notícia de que ele deixará a Globo. No post, ela exibiu uma foto com o cônjuge e destacou orgulho da trajetória dele.

– Meu amor, que orgulho de você, da sua trajetória, do seu talento, da sua estrela e principalmente, do amor e respeito que você tem pela sua profissão e como você utiliza seu dom para fazer tantas pessoas brilharem por todos esses anos. Onde quer que você esteja, estarei contigo aplaudindo e celebrando novos ciclos. Te amo – escreveu.

A saída de Boninho, que acontecerá no fim do ano, foi divulgada pela emissora em um comunicado interno. Ele passou 40 anos na Globo.

Rodrigo Dourado irá assumir a direção dos reality shows, no lugar de Boninho.

Fonte: Pleno News/Foto: Dilson Silva / AgNews