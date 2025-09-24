quarta-feira, setembro 24, 2025
PMPA investe em aparelhamento e novas tecnologias para reduzir violência no Pará

A Polícia Militar do Pará (PMPA) tem implementado avanços significativos em sua estrutura e tecnologia, visando aprimorar a segurança pública e reduzir a criminalidade no estado. Desde 2019, a corporação recebeu investimentos substanciais em equipamentos modernos, como armamentos, coletes balísticos, veículos e tecnologias de comunicação. Essas melhorias têm contribuído para a eficácia das operações policiais e para a segurança dos profissionais envolvidos.

Uma das principais mudanças foi a substituição das antigas pistolas calibre .40 por modelos Beretta APX Full Size, que oferecem maior segurança, precisão e capacidade de munição. Além disso, os policiais passaram a utilizar coletes balísticos mais leves e confortáveis, com redução de até 30% no peso em comparação aos modelos anteriores. Essas melhorias visam proporcionar maior conforto e eficiência durante as operações.

A PMPA também incorporou tecnologias de ponta, como drones, bodycams, rádios comunicadores e softwares especializados. Essas ferramentas permitem monitoramento aéreo, registro de imagens em tempo real e comunicação eficiente entre as equipes, facilitando a coordenação e a resposta rápida a situações de risco.

O terceiro sargento Elivaldo Nascimento, com 15 anos de serviço público, destacou as melhorias significativas desde 2019. Anteriormente, os policiais enfrentavam condições precárias, como o uso compartilhado de coletes e armamentos desgastados. Hoje, com a aquisição de novos equipamentos e viaturas, a corporação oferece melhores condições de trabalho e segurança para seus membros.

Essas iniciativas têm mostrado resultados positivos na redução da violência no estado. A modernização da PMPA reflete um compromisso contínuo com a segurança da população e a valorização dos profissionais de segurança pública.

Imagem: Agência Pará

