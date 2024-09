Polícia Civil prende mulher suspeita de integrar facção criminosa com atuação em Outeiro

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), unidade vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em continuidade com a operação “Cara Crachá”, cumpriram nesta terça-feira (24), o mandado de prisão preventiva de uma mulher, suspeita de integrar uma facção criminosa com atuação no Distrito de Outeiro.

“A Polícia Civil está empenhada em identificar e localizar pessoas envolvidas em organizações criminosas no Estado do Pará. Desarticular esses grupos é fundamental para que possamos manter a ordem e a segurança da população. Continuaremos comprometidos e atuando de maneira eficaz e célere para o enfraquecimento desta rede criminosa”, pontuou o delegado-geral da PCPA, Walter Resende.

A medida cautelar foi expedida pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após manifestação favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), órgão interno do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

A mulher é a oitava suspeita presa, desde o início da operação, em junho deste ano. Durante as investigações, foi identificado que ela integra um grupo criminoso responsável por coordenar extorsão a comerciantes no Estado, com atuação no Distrito de Outeiro. Os membros possuem cargos de relevância e diversas anotações criminais.

A indiciada já responde por crimes de roubo e tráfico de ilícito de drogas. Os agentes conduziram a suspeita até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação