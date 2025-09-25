quinta-feira, setembro 25, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: Prefeito de Belém, Igor Normando, anuncia prisão por furto de cabos na cidade

Em uma recente publicação em suas redes sociais, o prefeito de Belém, Igor Normando, comunicou a prisão em flagrante de um homem que furtava cabos na Rua da Ladeira. A ação, realizada pelo Batalhão de Ordem Pública da Guarda Municipal, foi possível graças ao monitoramento pelas câmeras de segurança da cidade.

O prefeito destacou que esse tipo de crime prejudica a iluminação pública, causando transtornos a toda a população. Ele também mencionou que a prefeitura já foi notificada sobre furtos relacionados à iluminação do Círio, mas garantiu que a resposta na capital paraense é imediata. “Ordem é prioridade e não vamos tolerar crimes”, afirmou Normando, reforçando o compromisso com o monitoramento e a segurança.

