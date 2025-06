Policlínica Lago de Tucuruí completa três anos com mais de 1 milhão de atendimentos

A Policlínica Lago de Tucuruí, no sudeste paraense, celebra três anos de funcionamento com a marca expressiva de mais de 1 milhão de atendimentos realizados. Entre junho de 2022 e maio de 2025, foram contabilizados 367 mil consultas médicas e multiprofissionais, 569 mil exames, 20 mil sessões de hemodiálise e 72 mil atendimentos voltados a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ao longo desse período, a Policlínica consolidou sua atuação em 36 especialidades médicas, destacando-se entre as mais procuradas: Cardiologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Endocrinologia. Na área de exames e diagnóstico, os procedimentos laboratoriais, ultrassonografias e raio-X foram os mais realizados, reforçando o compromisso da unidade em oferecer serviços de qualidade e acessíveis à população da região.

A unidade do Governo do Pará, sob gestão do Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), é referência na Região de Integração Lago de Tucuruí, que abrange os municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna e Novo Repartimento.

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz, destacou o papel estratégico da Policlínica no fortalecimento da rede regional de assistência.“A unidade é uma demonstração concreta de como ampliar o acesso à assistência especializada no interior do Estado pode transformar vidas. Em apenas três anos, proporcionamos dignidade, acesso e eficiência a milhares de pessoas que antes precisavam percorrer longas distâncias para receber atendimento”, destacou a titular da Sespa.

AVALIAÇÃO POSITIVA

O impacto positivo da Policlínica também é reconhecido por quem utiliza seus serviços diariamente. Janeide de Souza, 34 anos, moradora de Tucuruí, acompanha a filha no atendimento especializado a pessoas com autismo. “Ela passa por acompanhamento com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo. Todo o cuidado é prestado com atenção, sensibilidade e profissionalismo. Temos confiança no serviço e nos sentimos acolhidos a cada visita”, afirmou.

Na avaliação de Maria Sales, 59 anos, também residente em Tucuruí, “a estrutura é excelente. Os equipamentos são modernos e os profissionais, muito atenciosos. Sempre que venho, sou bem recebida e atendida com rapidez. Dá pra ver que o serviço é feito com responsabilidade e cuidado”.

Ruthlene Mendonça, 40 anos, moradora de Breu Branco, reforçou a importância do atendimento humanizado. “O que mais me impressiona é a forma como somos tratados. Os profissionais escutam a gente com paciência, explicam tudo com clareza e tratam cada pessoa com dignidade. Esse carinho durante o atendimento faz toda a diferença”, garantiu.

Maklin Tavares de Almeida, 31 anos, também de Tucuruí, ressaltou o comprometimento da equipe. “Já realizei vários exames aqui, como tomografia e ressonância magnética, e sempre fui bem atendido. A limpeza da Policlínica chama atenção; tudo muito organizado. Além disso, o atendimento é rápido, o que mostra o quanto a equipe está comprometida com a eficiência”, disse o usuário.

ESTRUTURA MODERNA

Com estrutura ampla e moderna, a Policlínica conta com 30 poltronas para hemodiálise, consultórios ambulatoriais, sala para pequenos procedimentos e uma ampla oferta de exames. A unidade também abriga o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), que oferece atendimento multidisciplinar a pessoas com TEA.

Para a diretora executiva da unidade, Léia Sandim, os resultados alcançados nesses três anos refletem o esforço coletivo. “Temos uma equipe dedicada, que trabalha com responsabilidade e sensibilidade para acolher cada paciente, da melhor forma possível. A estrutura foi pensada para garantir resolutividade, conforto e qualidade no atendimento. Seguimos firmes na missão de cuidar da saúde das pessoas com dignidade e eficiência”, disse a gestora.

Serviço

A Policlínica Lago de Tucuruí está localizada na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nº 1008, bairro Santa Mônica, área urbana de Tucuruí. O atendimento é oferecido de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. A clínica de hemodiálise funciona também aos sábados. Todos os serviços são oferecidos gratuitamente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias