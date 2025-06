Belém recebe a ‘Casa Vozes dos Oceanos’ durante a COP 30

A partir do dia 6 de novembro deste ano, o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (Cojan), em Belém, será palco da Casa Vozes dos Oceanos, projeto liderado pela família Schürmann, reconhecida como a primeira do Brasil a dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro. Com apoio institucional do Governo do Pará, a iniciativa integra a programação oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), promovendo arte, ciência e educação ambiental gratuitamente à população.

O anúncio do projeto na capital paraense ocorreu nesta terça-feira (24), em coletiva de imprensa realizada na Praça da Fonte, área externa da Cojan. “Nós estamos unindo um equipamento de cultura e arte, que é a nossa Casa das Onze Janelas, com participação na construção da experiência que os visitantes terão de artistas amazônicos. Vamos aproveitar esse momento em que o mundo inteiro estará com as suas atenções voltadas para Amazônia durante a COP 30, para que a arte e a cultura façam esse chamado ao mundo, para que consigamos criar um novo modelo mais sustentável, com mais equilíbrio e justiça social”, destacou a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

A titular da Secult ressaltou, ainda que “a Casa Vozes dos Oceanos também será um espaço para ciência, tecnologia e inovação. Será uma experiência muito estimulante para as nossas crianças, jovens e adultos. Belém vai estar culturalmente vibrante durante a COP 30”.

ARTE, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Dividida em oito espaços, a Casa das Onze Janelas abrigará talentos locais e nacionais voltados à arte, ancestralidade, ciência, educação, tecnologia e empreendedorismo regenerativo, em busca de reconectar a sociedade civil ao oceano, a partir do “mergulho” em instalações artísticas e atividades sensoriais. Uma delas é a exposição “Voz dos Oceanos”, experiência imersiva em 700 metros quadrados (m²), que ganha sua segunda edição após conquistar o público de São Paulo (SP), em 2024.

O “Vozes dos Oceanos” é 100% brasileiro, de impacto global, e leva mensagens de união pela defesa e recuperação dos oceanos. Além do Governo do Pará, o projeto é apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), pelo Governo Federal e pela organização da COP 30.

ALERTA

O capitão Vilfredo Schürmann, idealizador da iniciativa, fez um alerta sobre a poluição nos oceanos. “A primeira vez que passamos pelo Pará foi em 2022. Ficamos dois meses navegando pelo Estado, e fomos recebidos de braços abertos. Mas, durante esse período, identificamos situações preocupantes, como a presença de microplásticos. Percebemos, então, a importância de uma instituição como a ONU e do Projeto Vozes dos Oceanos estarem presentes para realizar estudos e alertar a população. Somos embaixadores da ONU Meio Ambiente, e grandes instituições, como o Greenpeace, estarão conosco”, afirmou Vilfredo.

“Estamos compondo essa experiência de forma coletiva, trazendo os oceanos para a COP 30. A Casa das Onze Janelas foi um presente. Estamos emocionados de estar aqui, porque esse museu já tem uma grande comunidade local, e queremos potencializar isso, trazendo esse olhar inspirador em primeiro plano, um olhar para a solução”, afirmou a diretora do Instituto Voz dos Oceanos, Fabíola Carlotto.

A Casa Vozes do Oceano terá uma programação extensa, dividida entre experiências de grande impacto e ações de sensibilização social. Além da exposição principal, o público poderá visitar dois veleiros ancorados no píer, que integram a expedição, e participar de sessões de cinema, estúdio multimídia, palestras, lançamentos de livros e outras ações vinculadas à iniciativa para a COP 30.

A proposta também direciona seus esforços e sua força midiática para outros projetos multidisciplinares de preservação dos oceanos. A Casa funcionará de 6 a 22 de novembro, com entrada gratuita.

Fonte e Imagem: Agência Pará de Notícias