Nostalgia em alta: franquias clássicas ganham novas sequências até 2026

Prepare o coração (e o streaming), porque grandes filmes que marcaram gerações estão voltando às telas com elencos originais, novas histórias e aquele toque de nostalgia que a gente ama. Entre comédias, terror e até dinossauros, os próximos anos prometem fortes emoções para quem cresceu nos anos 2000 e uma chance para a nova geração conhecer esses clássicos de um jeito renovado. Confira o que vem por aí:

Jurassic World: O Renascimento (já em cartaz)

Com Scarlett Johansson e Mahershala Ali no elenco, o novo filme da franquia se passa cinco anos após “Dominion” e mostra uma missão ousada para coletar DNA de dinossauros em uma ilha remota. Dirigido por Gareth Edwards e com roteiro do criador original, promete reviver o espírito da saga com frescor.

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (18 de julho)

O terror dos anos 90 volta com direção de Jennifer Kaytin Robinson e negociações para o retorno de Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. A ideia é juntar os sobreviventes do primeiro filme com uma nova leva de adolescentes… que claramente não aprenderam nada.

Sexta-Feira Muito Louca 2 (2025)

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan estão de volta como Tess e Anna Coleman. Agora, mãe e filha encaram mais uma troca de corpos desta vez com menopausa, redes sociais e trabalho envolvido. Caos (e boas risadas) garantidos!

Legalmente Loira 3 (sem data confirmada)

Reese Witherspoon retorna como Elle Woods em um novo capítulo escrito por Mindy Kaling. A advogada mais fashion do cinema agora enfrenta os desafios da vida adulta com o mesmo carisma… e o “bend and snap”.

Pânico 7 (27 de fevereiro de 2026)

Ghostface vai atacar novamente com o retorno de nomes clássicos como Neve Campbell, Courteney Cox e até Matthew Lillard. O roteiro está nas mãos de Kevin Williamson, o criador original, e a promessa é de nostalgia com muito sangue novo.

O Diabo Veste Prada 2 (maio de 2026)

Meryl Streep já está confirmada como Miranda Priestly na sequência do clássico fashionista. A história deve mostrar como a poderosa editora enfrenta o mundo das redes sociais e o jornalismo em crise. Emily Blunt pode voltar, mas Anne Hathaway ainda é dúvida.

Shrek 5 (2026)

Sim, ele está de volta! Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz devem reprisar seus papéis, agora com a parceria do estúdio Illumination (de “Minions”). A promessa é uma animação atualizada, mas com o mesmo humor ácido que fez do ogro um ícone.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Reprodução