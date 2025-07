Prefeitura de Belém lança ‘Domingueira’ com shows gratuitos em Belém

Belém estreia uma nova experiência de aproveitamento das ruas da cidade para a cultura e para o lazer da população. No próximo domingo, 3 de agosto, a capital paraense recebe a primeira edição da ‘Domingueira‘, iniciativa inovadora promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Bem-Estar Social (Sepes), que leva programação gratuita às ruas da cidade.

Das 15h às 21h, o público poderá vivenciar seis horas de programação gratuita e inclusiva para todas as idades. Realizada sempre no primeiro domingo de cada mês, a Domingueira será itinerante e vai resgatar brincadeiras tradicionais, promover encontros entre gerações e dar visibilidade aos talentos locais, transformando o asfalto em palco, feira, quintal e passarela.

A novidade foi anunciada pelo prefeito de Belém, Igor Normando, em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 30. “É uma programação gratuita oferecida pela Prefeitura de Belém. A domingueira vai acontecer todo primeiro domingo do mês. Tem palco 360, diversas atrações artísticas e culturais, espaços para criançada e toda a família se divertir”.

O primeiro trecho escolhido foi a avenida Pedro Miranda, entre as travessas Chaco e Humaitá, no bairro da Pedreira. Nesse primeiro domingo de agosto, 3, o trecho ficará fechado para receber a extensa programação da Prefeitura e vai se transformar em um grande espaço democrático de arte, cultura, cuidado com a infância e o bem-estar da população.

PALCO 360º E ATRAÇÕES LOCAIS

A primeira edição deste domingo conta com um palco principal em formato 360º, garantindo visibilidade de todos os lados e ocupado por artistas da cena local, celebrando a identidade cultural paraense com muita música e dança. Veja a programação:

15h – Hugo Santos

16h – Fruto Sensual

17h – I Love Pagode

19h – Marisa Black

20h – DJ Assayag

13 ESTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS

Além das atrações musicais, a “Domingueira” oferece 13 estações temáticas espalhadas ao longo do espaço do evento, com atividades que vão da primeira infância à cultura geek, passando por saúde, gastronomia, sustentabilidade e economia criativa. Entre os destaques:

Estação Criança – Recreação infantil, brinquedos infláveis, experiências sensoriais e roda de música;

– Recreação infantil, brinquedos infláveis, experiências sensoriais e roda de música; Estação Mamãe Full Time – Brincadeiras tradicionais para fortalecer o vínculo entre pais e filhos;

– Brincadeiras tradicionais para fortalecer o vínculo entre pais e filhos; Estação Zoo – Exposição de pequenos animais, campanha de adoção e atendimento com o Castramóvel;

– Exposição de pequenos animais, campanha de adoção e atendimento com o Castramóvel; Estação Geek – Espaço de games, cosplay e cultura pop;

– Espaço de games, cosplay e cultura pop; Estação Mãos e Artes (parceria com o Sebrae) – Feira criativa com mães atípicas empreendedoras;

– Feira criativa com mães atípicas empreendedoras; Estação Cuidado e Beleza – Serviços de maquiagem e cuidados estéticos;

– Serviços de maquiagem e cuidados estéticos; Estação Vida Saudável – Avaliação nutricional, suplementação e aulão de ritmos;

– Avaliação nutricional, suplementação e aulão de ritmos; Estação Saúde e Bem-Estar – Atendimento básico de saúde e orientações físicas e emocionais;

– Atendimento básico de saúde e orientações físicas e emocionais; Estação Semear – Troca de mudas, oficinas de horta e educação ambiental;

– Troca de mudas, oficinas de horta e educação ambiental; Estação A Barca – Drinkaria itinerante com identidade amazônica;

– Drinkaria itinerante com identidade amazônica; Estação Itinerante – Cortejo cultural com personagens típicos e atrações folclóricas;

– Cortejo cultural com personagens típicos e atrações folclóricas; Estação Gastronômica – Grande praça de alimentação com comidas típicas, ambulantes e food trucks.

A Domingueira é fruto de uma articulação coletiva da Prefeitura de Belém, envolvendo diversas secretarias municipais como a Sepes (Bem-Estar Social), Sesma (Saúde), Semma (Meio Ambiente), Sejuv (Juventude), Sedcon (Desenvolvimento Econômico) e outras, que atuam de forma integrada para oferecer uma experiência completa ao público.

O evento também conta com o apoio de instituições parceiras, como o Sebrae, que fortalece o empreendedorismo local por meio da Estação Mãos e Artes, em parceria com mães atípicas.

Fonte e imagem: Agência Belém