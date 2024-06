Prefeitura de Santarém divulga regulamento do 48º Festival Folclórico com premiação total de R$ 120 mil

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), publicou o regulamento do 48º Festival Folclórico de Santarém, que será realizado de 08 a 11 de agosto de 2024, com uma premiação total de R$ 120 mil. O evento, que celebra as tradições culturais e folclóricas da região, promete ser um dos mais emocionantes e competitivos dos últimos anos.

“Estamos comprometidos em promover um festival que valorize e celebre a rica herança cultural de Santarém,” afirmou o titular, Adson Wender. “Essa é uma oportunidade para mostrar o talento e a dedicação dos nossos grupos folclóricos.”

Principais Pontos do Regulamento:

1. Itens Julgados:

Os itens a serem julgados são divididos em blocos, de acordo com a categoria das apresentações:

Quadrilha Tradicional:

Bloco 1: Marcador e vestuário.

Bloco 2: Coreografia, evolução e organização do conjunto folclórico.

Bloco 3: Valsa e casamento na roça.

Quadrilha Humorística:

Bloco 1: Marcador, apresentador e tema.

Bloco 2: Coreografia/evolução, vestuário e comédia.

Bloco 3: Criatividade, caracterização e expressões teatrais do personagem.

Quadrilha Estilizada:

Bloco 1: Tema, marcador, repertório musical.

Bloco 2: Coreografia, sincronismo/evolução e rainha.

Bloco 3: Figurino, casal de noivos e organização do conjunto folclórico.

Carimbó:

Bloco 1: Apresentador, tema e peru.

Bloco 2: Coreografia/evolução, harmonia e Rei.

Bloco 3: Rainha, vestuário e organização do conjunto folclórico​​.

2. Tempo de Apresentação:

Os grupos folclóricos devem seguir rigorosamente o tempo de apresentação estabelecido. A organização do evento permite que os grupos adentrem o local do festival conforme o horário estabelecido, garantindo que nenhuma apresentação seja prejudicada por eventuais atrasos técnicos.

3. Jurados:

O corpo de jurados será composto por três pessoas de notório saber cultural, escolhidas pela Secretaria Municipal de Cultura. Os jurados têm a responsabilidade de avaliar as apresentações de maneira imparcial e justa, seguindo os critérios estabelecidos no regulamento. As notas atribuídas devem ser apresentadas tanto numericamente quanto por extenso, e todas as cédulas de votação serão devidamente assinadas e lacradas para garantir a transparência do processo.

4. Materiais de Votação:

Cada jurado receberá:

Papel em branco para rascunho;

Cédula oficial de votação com justificativa;

Lápis, borracha e caneta esferográfica;

Sinopse de cada grupo;

Regulamento oficial do Festival Folclórico de Santarém​​.

5. Premiação:

A premiação total de R$ 120 mil será distribuída da seguinte forma:

Quadrilha Tradicional:

1º lugar: R$ 15 mil

2º lugar: R$ 10 mil

3º lugar: R$ 5 mil

Quadrilha Humorística:

1º lugar: R$ 15 mil

2º lugar: R$ 10 mil

3º lugar: R$ 5 mil

Quadrilha Estilizada:

1º lugar: R$ 15 mil

2º lugar: R$ 10 mil

3º lugar: R$ 5 mil

Carimbó:

1º lugar: R$ 15 mil

2º lugar: R$ 10 mil

3º lugar: R$ 5 mil

A Prefeitura de Santarém e a Secretaria Municipal de Cultura convidam todos os grupos folclóricos e a comunidade a participarem deste grandioso evento, que celebra a rica cultura e tradição da nossa região.

“O festival é uma forma de valorizar nossas raízes e proporcionar um espaço para que as expressões culturais locais sejam reconhecidas e apreciadas,” destacou o prefeito Nélio Aguiar. “Estamos empolgados com a realização deste evento e confiantes de que será um grande sucesso.”

A publicação antecipada do regulamento busca proporcionar uma competição justa, onde o talento e a dedicação de cada grupo serão devidamente reconhecidos e valorizados.

Imagem: Agência Santarém