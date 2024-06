Festa Junina é a grande pedida dos associados do Cassazum, hoje

A Diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social, promove nesta sexta-feira, 14, a partir das 19 horas, a tradicional festa junina com slogan “Cassazum na Quadra Junina”, especialmente destinado aos associados e alguns convidados pela diretoria, à frente a presidente, Suboficial da Aeronáutica, Heloísa Helena, com apoio dos demais integrantes da diretoria, que adotou todas diretrizes necessárias para o êxito da programação festiva. As atrações musicais serão: “Banda Camarote Vip” e “Cabra do Forró”.

A primeira a se apresentar será Cabra do Forró, a partir das 20h20, enquanto ”Camarote VIP”, às 23 horas. Outra atração será apresentação da quadrilha junina do Cassazum, inclusive, se preparou com entusiasmo objetivando realizar apresentação inesquecível para o público presente.

DECISÃO NO DOMINGO

Está tudo pronto para a decisão do segundo turno do Campeonato de Futebol das Targetas, nesse domingo, 16, pela manhã, envolvendo as equipes Prata e Branca que chegaram à decisão merecidamente pela campanha realizada durante o transcorrer da disputa, quando ultrapassaram os adversários com certas facilidades. Todas diretrizes foram adotadas pelo Departamento de Esportes do Cassazum, com respaldo da presidente Heloisa Helena, que comandará as premiações aos campeões. O jogo começará às 10 horas, com arbitragem vinculada ao quadro da Federação Paraense de Futebol, conforme solicitações dos dirigentes das duas equipes finalistas. Os treinadores contarão com todos titulares para chegarem à final do campeonato diante da equipe Verde, campeã do primeiro turno.

Alguns jogadores ficarão concentrados em suas residências por ordem das Comissões Técnicas. Segundo comentários nos bastidores, quem não obedecer, automaticamente, ficará de fora da decisão.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar