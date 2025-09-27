sábado, setembro 27, 2025
Presidente da COP30 convoca investimentos em combustíveis sustentáveis como caminho para o futuro

Em discurso recente, a presidência da COP30 fez um apelo contundente por investimentos em combustíveis sustentáveis como uma estratégia central para enfrentar a crise climática. A ideia é acelerar a transição energética, reduzir emissões de gases de efeito estufa e oferecer alternativas mais limpas para transporte, indústria e aquecimento.

A proposta reforça que não basta debater metas ambiciosas: é preciso viabilizar infraestrutura, políticas públicas e financiamento para que essas tecnologias se tornem viáveis em larga escala, especialmente em países em desenvolvimento. O presidente da conferência destacou que a Amazônia, por seu papel regulador no clima global, pode servir como laboratório vivo para inovação sustentável.

Ele também apontou que investimentos em combustíveis renováveis como biocombustíveis avançados, hidrogênio verde, combustíveis sintéticos e tecnologias de captura de carbono  são essenciais não só para reduzir dependência de combustíveis fósseis, mas também para gerar empregos, estimular pesquisa e fortalecer economias locais.

A COP30, que terá Belém como sede, busca se consolidar como palco não apenas de compromissos climáticos, mas de iniciativas práticas e tecnológicas que demonstrem que um futuro de baixo carbono é possível. Esse chamado por combustíveis sustentáveis é mais uma peça desse quebra-cabeça, articulando ciência, política e mercado em um mesmo esforço.

Imagem: Gov BR

