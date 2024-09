Projeto “Círio Iluminado” oferece minicurso de artesanato em Belém. Veja como se inscrever:

Com patrocínio da Equatorial Pará, a iniciativa visa capacitar pessoas em vulnerabilidade social.

O projeto Círio Iluminado realiza minicurso gratuito de artesanato para pessoas em vulnerabilidade social. São duas turmas, uma nesta semana, até dia 13, e outra de 16 a 20 de setembro, com aulas das 14h às 17h30. A programação ocorre no Instituto Ambient, no bairro da Sacramenta, em Belém. O projeto conta com o patrocínio da Equatorial Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

O objetivo da ação é profissionalizar os alunos para que eles possam ter uma fonte de renda, principalmente no período do Círio de Nazaré, quando a cidade recebe o maior volume de turistas do ano. As atividades são ministradas pela artesã paraense Lilian Oliveira, com foco em artesanato regional. Vale destacar que ainda há vagas disponíveis para a turma da próxima semana. Os interessados devem procurar a sede do Instituto Ambient, na avenida Dr. Freitas, 55.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a distribuidora de energia fará diversas programações dentro do projeto “Círio Iluminado” com arte, entretenimento e cidadania.

“Os minicursos e oficinas são apenas o início das nossas ações para o Círio de Nazaré 2024. Em breve, anunciaremos várias novidades que prometem enriquecer a festividade deste ano. O Círio é uma celebração essencial da nossa cultura, e a Equatorial Pará se orgulha de contribuir para essa valorização ”, afirma Michelle.

O projeto “Círio Iluminado” tem o patrocínio da Equatorial Pará, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. A produção é da OS Cultural e ABS Serviços.