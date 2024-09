Empresa oferece mais de R$ 56 mil para quem quiser viajar pelo mundo como ‘nômade digital’; entenda

Sonha em conhecer o mundo e ainda ser pago por isso? Pois essa pode ser a sua chance. O navegador Shift está em busca de um Chief Nomad Officer (CNO), uma espécie de nômade digital, que receberá até US$ 10 mil (aproximadamente R$ 56,6 mil) para despesas de viagem, como passagens aéreas e hotéis. Em troca, deverá criar conteúdo para mostrar como o serviço da empresa funciona por 30 dias.

Parte das pessoas que tentaram aliar o trabalho às viagens acabou descobrindo que este estilo de vida não é exatamente o esperado. Contudo, a oportunidade oferecida pelo navegador Shift promete mudar isso ao proporcionar um incentivo financeiro e profissional para aqueles que desejam explorar o mundo enquanto trabalham.

Chief Nomad Officer: Uma Nova Oportunidade

Segundo a Forbes, o CNO terá de postar regularmente em suas mídias sociais e no blog do Shift, com o objetivo de inspirar outros nômades digitais. Além disso, ficará encarregado de criar um guia, que servirá como um recurso no shift.com para auxiliar pessoas que querem trabalhar remotamente, e desenvolver uma comunidade online para o compartilhamento de conhecimento e experiências.

Os requisitos para a vaga são bastante específicos. O candidato precisa gostar de estar na frente das câmeras e ser apaixonado por contar histórias digitais; se sentir confortável criando e editando vídeos curtos e longos, e expressar pensamentos por meio de textos em blogs. Além disso, é necessário ter presença pública e ativa no Instagram e no TikTok, e possuir um passaporte válido e qualquer outra documentação de viagem necessária.

O Que Esperar do Chief Nomad Officer?

“O que esperamos que o Chief Nomad Officer compartilhe é uma inspiração para outros que sempre sonharam em viver e trabalhar em outro lugar, mas talvez tenham tido medo de dar o salto de fé”, disse Sabrina Banadyga, vice-presidente de marketing da Shift, conforme relatado pela Forbes. “Não há melhor momento do que agora para pegar seu passaporte e computador e abraçar a liberdade que um trabalho remoto pode oferecer.”

Ela acrescentou que o estilo de vida nômade digital continua a crescer à medida que mais pessoas buscam a liberdade de trabalhar de qualquer lugar do mundo. De fato, os benefícios são muitos: marcar destinos da sua lista de desejos, visitar familiares e amigos em outros países, conhecer novas pessoas e explorar novas culturas. Esses são apenas alguns dos motivos que fazem da vida nômade uma experiência enriquecedora, mesmo que por um curto período.

Como Se Candidatar ao Chief Nomad Officer?

Para se candidatar, o interessado precisa publicar um vídeo de 60 segundos no TikTok, Instagram ou ambos, detalhando porque seria o Chief Nomad Officer perfeito. É importante marcar a conta da empresa e adicionar a hashtag #ShiftCNO. O prazo para inscrição é até 20 de setembro de 2024, e o trabalho será iniciado em 7 de outubro.

Se você sempre sonhou em viver como um nômade digital e possui as habilidades necessárias para criar conteúdos envolventes, essa pode ser a chance perfeita para transformar seu sonho em realidade. Não perca essa oportunidade única de trabalhar viaje e ainda receber por isso!

Publicar um vídeo de 60 segundos no TikTok, Instagram ou ambos.

Detalhar porque seria o Chief Nomad Officer perfeito.

Marcar a conta da empresa e adicionar a hashtag #ShiftCNO.

Prazo para inscrição: até 20 de setembro de 2024.

Início do trabalho: 7 de outubro de 2024.

Em troca, o selecionado deverá criar conteúdo para mostrar como o navegador da empresa funciona, inspirando outros nômades digitais e compartilhando suas experiências. E aí, pronto para a aventura?

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Depositphotos.com / grinvalds