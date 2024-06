Rádio é a mídia que mais gera vendas para anunciantes, apontam dados

Consultor explora como o rádio supera outros meios em eficácia publicitária

Em um mundo digital cada vez mais saturado, o rádio se destaca notavelmente quando o assunto é resultado. Conforme o estudo “Cross-Platform Listening Study” conduzido pela Suzy Insights em junho de 2023, o rádio alcançou o índice impressionante de 48% na geração de vendas para anunciantes, superando todos os outros canais de mídia, incluindo TV (44%), mídias sociais (38%) e vídeo (26%). Mas por que, num cenário dominado por inovações digitais, o rádio continua sendo uma ferramenta tão poderosa para os anunciantes?

Alcance e credibilidade: a dupla imbatível do rádio

Primeiramente, o rádio oferece um alcance extensivo. Ele não apenas atinge uma ampla demografia, como também penetra em áreas onde outras formas de mídia podem ter acesso limitado ou ser economicamente inviáveis. Isso faz do rádio um canal essencial para campanhas que visam abrangência nacional ou regional. Além disso, a natureza do meio rádio, que permite ao ouvinte engajar-se com conteúdo enquanto realiza outras atividades, potencializa a frequência de exposição às mensagens publicitárias, fortalecendo a lembrança de marca.

O rádio é percebido como uma fonte confiável de informação. Essa confiança, comprovada por diversas pesquisas nacionais e internacionais, se estende aos anunciantes que utilizam o meio, atribuindo uma camada adicional de credibilidade às suas mensagens. O ouvinte típico de rádio desenvolve uma relação de lealdade com sua emissora ou programa preferido, o que inclui uma receptividade maior às recomendações e anúncios veiculados nesse contexto.

Desempenho superior em campanhas publicitárias

Interessante destacar que as plataformas de rádio e podcast têm apresentado um desempenho superior na execução de campanhas publicitárias. O estudo aponta que ouvintes de rádio via streaming e podcasts são, respectivamente, 28% e 22% mais propensos a realizar compras após serem expostos a anúncios de áudio, em comparação com os usuários de canais puramente digitais. Isso indica uma eficácia particular do áudio em converter exposição em ação de compra, um métrico essencial para qualquer campanha publicitária.

Outro ponto forte do rádio é a sua capacidade de segmentação e personalização. Com o avanço das tecnologias digitais, estações de rádio agora têm a capacidade de oferecer conteúdo e publicidade mais direcionados, baseando-se em dados comportamentais, demográficos e geográficos. Essa personalização aumenta a relevância dos anúncios para os ouvintes, elevando as taxas de resposta e o ROI das campanhas.

Integração multiplataforma

Embora o rádio seja eficaz por si só, ele também desempenha um papel crucial como parte de uma estratégia de marketing integrada. A combinação do rádio com outras mídias, como as sociais e o vídeo, amplifica os efeitos das campanhas, criando um ecossistema coeso que mantém a mensagem em circulação por diversos pontos de contato com o consumidor.

O rádio não é apenas um sobrevivente na era digital; é um protagonista que continua a evoluir e se adaptar às novas realidades do mercado. Para empresários e profissionais do setor, reconhecer e explorar o potencial técnico e a versatilidade do rádio como ferramenta de marketing é não apenas uma escolha inteligente, mas uma estratégia necessária para garantir o impacto e a eficácia em suas campanhas publicitárias. Portanto, investir no rádio é apostar em um meio comprovadamente eficaz e que continuará a entregar resultados expressivos no complexo cenário de mídia de hoje.

Consultor Fernando Morgado

Fernando Morgado é consultor e palestrante com mais de 15 anos de experiência nas áreas de mídia e inteligência de negócios. É professor da ESPM e Top Voice no LinkedIn. Atendeu clientes como Band, Grupo Globo, SBT e Shoptime. Tem livros publicados no Brasil e no exterior, incluindo o best-seller Silvio Santos – A Trajetória do Mito. Foi coordenador adjunto do Núcleo de Estudos de Rádio da UFRGS. Mestre em Gestão da Economia Criativa e especialista em Gestão Empresarial e Marketing pela ESPM.

Foto Reprodução: taaqui.org/blog