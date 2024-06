CNH Pai D’égua: Inscrições para 3ª fase termina nesta quarta-feira (5)

Encerram nesta quarta-feira (5) às inscrições para a terceira etapa do Programa Social CNH Pai D’égua, coordenado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). O programa social promove a obtenção de carteiras de habilitação do Brasil e as inscrições podem ser feitas pelo site cnhpd.detran.pa.gov.br.

A terceira etapa do programa contempla os municípios das regiões de Santarém, Altamira, Itaituba e para estes municípios, o Detran destinou sete mil vagas, sendo 60% delas reservadas para ampla concorrência, 10% para pessoas com deficiência e 30% para mulheres. Nesta reta final de inscrições, os interessados devem acessar o site do Programa, ler o edital e atentar para os requisitos.

Presencialmente, as inscrições podem ser realizadas ainda em Oriximiná, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Brasil Novo, Medicilândia, Mojuí dos Campos e Anapú, porém a população de todos os demais municípios podem se inscrever pelo site de maneira totalmente segura.

Os municípios contemplados nesta etapa são Altamira, Anapu, Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Gurupá, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Placas, Porto de Moz, Rurópolis, Senador José Porfírio, Santarém, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.

O CNH Pai D’égua é um programa do Governo do Pará coordenado pelo Detran, voltado para pessoas de baixa renda, que garante a emissão da carteira nacional de habilitação totalmente gratuita. Podem se inscrever pessoas que desejam tirar a primeira habilitação, e adicionar ou mudar de categoria. Este ano, 60 mil vagas estão sendo disponibilizadas para os 144 municípios paraenses.

