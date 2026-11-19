O Leão Azul fez o dever de casa, derrotou a Chapecoense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 18, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, e adiou mais uma vez o fantasma do rebaixamento. Com gols de Jajá e Patrick, ambos no primeiro tempo, o Clube do Remo conquistou três pontos fundamentais na reta final do Campeonato Brasileiro e continua alimentando a esperança de escapar da Segundona em 2027, em partida válida pela 35ª rodada que teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM 100.5 e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

A vitória não resolveu a situação azulina, que continua bastante complicada na classificação. Mas, diante de uma missão que parecia cada vez mais difícil, ganhar era obrigação. E o time comandado por Thiago Carpini cumpriu sua tarefa.

PRIMEIRO TEMPO

O Remo não poderia imaginar começo melhor. Com apenas dois minutos de bola rolando, Patrick recebeu, encontrou Jajá em profundidade e deixou o atacante em condições de finalizar, abrindo o placar do Jornal A Província do Pará. Com tranquilidade, Jajá bateu rasteiro, venceu o goleiro Gabriel Werner e fez a torcida azulina respirar aliviada: 1 a 0.

O gol logo no início mudou o panorama da partida. O Leão ganhou confiança, passou a controlar melhor as ações e encontrou dificuldades menores para chegar ao campo ofensivo. A Chapecoense, por sua vez, demonstrava pouca capacidade de reação, embora tenha conseguido assustar em algumas investidas.

Aos 19 minutos, veio o segundo golpe azulino. Depois de uma tentativa de David Braga, a bola tocou no braço de um defensor catarinense dentro da área. O árbitro recorreu ao VAR e confirmou a penalidade máxima.

Patrick assumiu a responsabilidade, bateu com categoria, deslocou o goleiro adversário e ampliou a vantagem para 2 a 0. O resultado começava a ganhar contornos de tranquilidade para o time paraense.

Antes do intervalo, entretanto, a Chapecoense ainda encontrou oportunidades para diminuir. Foi quando apareceu Marcelo Rangel. O goleiro azulino fez uma intervenção importante em finalização de Túlio Eduardo, com a bola ainda tocando na trave. Na sequência, voltou a trabalhar bem em chute de Camilo.

SEGUNDO TEMPO

Na volta para a etapa complementar, o ritmo caiu consideravelmente. Com a vantagem de dois gols, o Remo administrou o resultado, enquanto a Chapecoense tentou avançar suas linhas, mas sem apresentar força suficiente para transformar a maior posse de bola em oportunidades efetivas.

Thiago Carpini aproveitou o cenário para promover alterações e dar oportunidade a outros jogadores. Galeano, Marlon e Edson Fernando estiveram entre os atletas acionados.

O Remo ainda chegou perto de ampliar. Gabriel Werner apareceu bem em cabeçada de Zé Ivaldo e também evitou que Galeano marcasse em outra oportunidade. Vitor Bueno tentou de fora da área, mas mandou por cima.

Sem novas alterações no placar, o apito final confirmou uma vitória que vale muito mais do que três pontos para o torcedor azulino.

A LUTA CONTINUA

Com o resultado, o Clube do Remo chegou aos 32 pontos e permanece na 19ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento. A Chapecoense, que já teve sua queda para a Série B matematicamente confirmada, continua na última posição, com 21 pontos.

A situação azulina permanece delicada. Restam apenas três rodadas, com nove pontos em disputa, e o time paraense precisa vencer seus compromissos e torcer por tropeços dos concorrentes diretos.

O próximo desafio será no domingo, 22, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Será mais uma decisão para o Leão, que não tem mais margem para desperdiçar oportunidades.

A vitória sobre a Chapecoense devolveu um pouco de esperança à torcida. A caminhada continua difícil, mas, pelo menos nesta quarta-feira, o torcedor azulino pôde deixar o Mangueirão com um sorriso no rosto.

Enquanto houver possibilidade matemática, o Remo precisa acreditar. O Leão ainda não entregou os pontos!

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO – 35ª RODADA

REMO

2

CHAPECOENSE

0

Gols: Jajá (2′ do 1º tempo) e Patrick (19′ do 1º tempo, pênalti).

Jajá (2′ do 1º tempo) e Patrick (19′ do 1º tempo, pênalti). Local: Estádio Mangueirão, Belém.

Estádio Mangueirão, Belém. Data: 18 de novembro de 2026.

18 de novembro de 2026. Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).

Alex Gomes Stefano (RJ). Próximo jogo do Remo: Athletico-PR, domingo (22), em Curitiba.

Por NAZARÉ SARMENTO, da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo