“Neymar é um gênio e tem que estar na Copa”, diz ex-São Paulo

Wellington afirma que Neymar deve ser convocado para a Copa de 2026, apesar do atual momento do jogador

Da CNN

O ex-jogador Wellington defendeu enfaticamente a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026. Durante sua participação no Domingol com Benja, o ex-São Paulo não hesitou em manifestar seu apoio à convocação do atacante brasileiro.

“Levaria fácil o Neymar para a Copa. E tem que estar na Copa. O Neymar é um gênio. Como você não leva um gênio para a Copa?”, questionou.

Recuperação e futuro de Neymar

Wellington, que já defendeu São Paulo, Internacional, Vasco e Fluminense, também abordou o atual momento do jogador santista, que se recupera de lesão e está fora do clássico deste domingo (21) entre Santos e São Paulo.

“Ele vai recuperar, lógico, que vai recuperar, vai botar a forma dele e vai estar na pressão”, afirmou o ex-jogador, demonstrando confiança na volta por cima do atacante.

A declaração de Wellington surge em um momento de debates sobre o futuro de Neymar na Seleção Brasileira. O jogador não esteve na última lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti.

