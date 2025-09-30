Revista Problemas Brasileiros e Casa Balaio debatem desafios da COP30 em encontro em Belém

A Revista Problemas Brasileiros, publicação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), e a Casa Balaio, espaço de encontros, cultura e inovação em Belém, vão organizar uma roda de discussão sobre os temas que figurarão, em novembro, nas negociações dos países na COP30. Será amanhã, quarta-feira, 1º de outubro, às 19h, na Casa Balaio, na Avenida Nazaré, número 669.

Entre os presentes estarão a CEO da Meridiana, Mônica Sodré, a sócia-fundadora da Manioca, marca de alimentos naturais, Joanna Martins; o diretor do Instituto Mawé, Fábio Calderaro, o gerente de Relações Institucionais e Internacionais da Aberje, Victor Pereira, e a assessora técnica do Conselho de Sustentabilidade da FecomercioSP, Cristiane Cortez.

As estratégias de sustentabilidade que as empresas estão adotando desde já, com vistas aos compromissos que devem ser firmados na COP30, a relação entre metas ambientais e o cotidiano das populações do País, além das possibilidades oferecidas pela bioeconomia amazônica serão assunto em pauta.

O evento também marcará o lançamento da edição especial da Problemas Brasileiros para a COP30, apenas com pautas e entrevistas ligadas à conferência, como uma conversa com o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, presidente da COP30.

“Esse é um momento histórico para o Brasil, não só porque receberemos uma COP, mas principalmente porque teremos a oportunidade de amarrar os pontos que ainda estão soltos de conferências passadas do debate ambiental global”, reflete Cristiane Cortez.

“Nós temos a chance de oferecer uma COP de compromissos ambientais mais robustos — e com um protagonismo maior das empresas de todos os portes. É isso que vamos discutir na Casa Balaio”, continua.

Para Kelly Lima, sócia-fundadora da Alter Conteúdo, uma das agências que criaram a Casa Balaio, será a oportunidade para antecipar debates que, semanas depois, estarão nas mesas dos delegados e delegadas dos países. “Afinal, o mundo inteiro está olhando para a Amazônia com atenção.

Serviço:

Encontros COP30: Clima, Impacto e Mercado

Lançamento da edição especial da PB COP30

Organização: Revista Problemas Brasileiros e FecomercioSP

Parceria: Casa Balaio

Apoio: Canal Um Brasil e Aberje

Quando: 1 de outubro (quarta-feira), às 19h

Onde: Casa Balaio — Avenida Nazaré, 669, Belém (PA) – Entrada pela Travessa

Quintino Bocaiúva.

PROGRAMAÇÃO

Abertura | 19h

MESA 1 | 19h10 – 19h50 | Estratégias empresariais ao futuro sustentável

Mediação: Ivana Oliveira — Sócia-diretora da Jambo Comunicação e idealizadora da Casa Balaio.

Cristiane Cortez

Assessora do Conselho de Sustentabilidade da FecomercioSP

Joanna Martins

Sócia-fundadora da Manioca

André Guimarães

Diretor-executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e enviado especial da sociedade civil para a COP30 .

PALESTRA | 19h55 – 20h10 | “Bioeconomia: o motor para o desenvolvimento sustentável do Amazonas

Fábio Calderaro

Diretor do Instituto Mawé

MESA 2 | 20h15 – 21h | Sociedade e diálogo climático

Mediação: Lucas Mota — Editor da Problemas Brasileiros

Mônica Sodré

Sênior fellow do CEBRI e diretora-executiva da Meridiana

Victor Pereira

Gerente de Relações Institucionais e Internacionais da Aberje

Kelly Lima

Sócia-fundadora da Alter Conteúdo e idealizadora da Casa Balaio

Coquetel de lançamento | REVISTA PB COP30 | 21h – 22h30

SOBRE A FECOMERCIOSP

Reúne líderes, especialistas e consultores para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo. Junto ao governo, mobiliza-se pela desburocratização e pela modernização, desenvolve soluções, elabora pesquisas e disponibiliza conteúdo prático sobre as questões que impactam a vida do empreendedor. Representa 1,8 milhão de empresários, que respondem por quase 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e geram em torno de 10 milhões de empregos.

SOBRE A CASA BALAIO

Espaço de encontros, cultura e inovação situado em um casarão histórico no centro de Belém, no Pará. Foi criada pelas agências de comunicação Alter Conteúdo Relevante e Jambo Comunicação para conectar marcas, ideias e territórios — antes, durante e depois da COP30.

Imagens: Divulgação