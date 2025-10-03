domingo, outubro 5, 2025
Ricardo Gluck Paul é aclamado para continuar na presidência da FPF

Foi realizada ontem, desde as 9 horas, a eleição para a presidência da Federação Paraense de Futebol – FPF para um mandato de quatro anos de 2026/2030. O presidente Ricardo Gluck Paul foi reeleito e ficará à frente da instituição até 2030.

De acordo com Edital de Convocação para a realização do pleito todas diretrizes foram adotadas através da Comissão Eleitoral, inclusive, colocando um canal oficial de comunicação para os clubes, ligas, dirigentes e demais interessados para tratar assuntos relacionados exclusivamente ao processo eleitoral da entidade.

O e-mail da Comissão Eleitoral: comissaoeleitoral@fpfpara.com.br, recebeu todas as solicitações, questionamentos e comunicações referentes ao processo eleitoral, o que garantiu maior organização, transparência e agilidade no atendimento.

Apenas a chapa encabeçada pelo atual presidente Ricardo Gluck Paul, composta dos cinco vices-presidentes: Ricardo Oliveira, Daniele Almeida, Sandicley Monte , Emerson Dias e Hélio Pães Júnior foi aclamada e eleita  pelos dirigentes dos clubes e ligas para  continuar o trabalho pelo desenvolvimento do futebol paraense e também com relação ao futebol amador.

A solenidade de posse da nova diretoria da FPF acontecerá na primeira quinzena do mês de Janeiro de 2026.

Por Nonato Batista/Imagem: Reprodução

