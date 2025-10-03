Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol: confira o quadro clínico

O rapper Hungria foi internado nesta quinta-feira (2) no Hospital DF Star, em Brasília, com sintomas que levantaram a suspeita de intoxicação por metanol, substância tóxica que pode contaminar bebidas alcoólicas adulteradas.

Sintomas, tratamento e estado atual

De acordo com os médicos, o artista chegou apresentando cefaleia (dor de cabeça), náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica, quadro compatível com intoxicação. Para ajudar o organismo a eliminar a substância, ele iniciou hemodiálise.

Hungria está em uma UTI, consciente, orientado e com respiração espontânea. Não há alterações visuais detectadas até o momento. Ele também foi avaliado por oftalmologista, que constatou que os exames estavam dentro da normalidade.

A assessoria do cantor informou que ele está “fora de risco iminente” e que os shows programados para o final de semana serão remarcados.

De acordo com relatos e nota da equipe, Hungria havia ingerido uma vodca na madrugada anterior, em uma casa de amigos, o que levanta a suspeita de que a bebida pudesse estar adulterada com metanol. A procedência da bebida está sendo investigada.

Até o momento, o caso de Hungria ainda consta como suspeito pelo Ministério da Saúde — não há confirmação laboratorial definitiva de metanol. O ministério já confirmou 11 casos de contaminação por metanol no país, mas descartou oficialmente que o rapper seja um desses casos já confirmados.

Imagem: Reprodução