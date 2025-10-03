domingo, outubro 5, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol: confira o quadro clínico

O rapper Hungria foi internado nesta quinta-feira (2) no Hospital DF Star, em Brasília, com sintomas que levantaram a suspeita de intoxicação por metanol, substância tóxica que pode contaminar bebidas alcoólicas adulteradas.

Sintomas, tratamento e estado atual

De acordo com os médicos, o artista chegou apresentando cefaleia (dor de cabeça), náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica, quadro compatível com intoxicação.  Para ajudar o organismo a eliminar a substância, ele iniciou hemodiálise.

Hungria está em uma UTI, consciente, orientado e com respiração espontânea. Não há alterações visuais detectadas até o momento.  Ele também foi avaliado por oftalmologista, que constatou que os exames estavam dentro da normalidade.

A assessoria do cantor informou que ele está “fora de risco iminente” e que os shows programados para o final de semana serão remarcados.

De acordo com relatos e nota da equipe, Hungria havia ingerido uma vodca na madrugada anterior, em uma casa de amigos, o que levanta a suspeita de que a bebida pudesse estar adulterada com metanol.  A procedência da bebida está sendo investigada.

Até o momento, o caso de Hungria ainda consta como suspeito pelo Ministério da Saúde — não há confirmação laboratorial definitiva de metanol.  O ministério já confirmou 11 casos de contaminação por metanol no país, mas descartou oficialmente que o rapper seja um desses casos já confirmados.

Imagem: Reprodução

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Em cerimônia com Lula, governador Helder Barbalho entrega a Nova Doca, legado da COP30 em Belém
Próximo artigo
Ricardo Gluck Paul é aclamado para continuar na presidência da FPF

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,257FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315