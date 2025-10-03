Pará inaugura maior estação de tratamento de esgoto da história do estado em Belém, beneficiando 90 mil pessoas

Belém ganhou um marco histórico nesta quinta-feira (2): foi inaugurada a Estação de Tratamento de Esgoto Una (ETE Una), a maior já construída no Pará. A obra foi entregue pelo governador Helder Barbalho em cerimônia que contou também com a presença do presidente Lula, e vai transformar o saneamento básico na capital paraense.

Com investimento superior a R$ 134 milhões, a estação vai atender diretamente mais de 90 mil moradores de dez bairros de Belém: Marco, São Brás, Sacramenta, Telégrafo, Pedreira, Fátima, Umarizal, Reduto, Nazaré e Campina.

Localizada na bacia do Una, a nova estação tem 23 mil metros quadrados, capacidade de tratar até 475 litros de esgoto por segundo e utilizará tecnologia moderna para remoção de carga orgânica, seguindo rigorosos padrões ambientais.

Além disso, espera-se uma melhora significativa na qualidade de vida: ao tratar o esgoto de forma adequada, a ETE Una vai contribuir diretamente para reduzir poluição, doenças relacionadas à contaminação e degradação dos recursos hídricos.

A entrega da ETE Una integra o pacote de obras estruturantes de Belém com vistas à COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), marcada para novembro. O governo estadual e federal destacam que esse tipo de investimento gera legado real para a população, não apenas visibilidade internacional.

O presidente Lula, durante o evento, afirmou que essa será “a COP da verdade”, reforçando que cuidar das cidades que a sediarão com saneamento, infraestrutura e saúde é parte essencial de qualquer compromisso climático concreto.

A ETE Una é uma obra retomada após longos períodos de paralisação (o processo iniciou em 2008). Após muitos entraves, ela foi concluída na atual gestão, com retomadas e acelerações nos últimos anos.

A estrutura já está operacional, mas haverá monitoramento contínuo. O contrato prevê etapas adicionais para ampliar ainda mais a eficiência, especialmente no que diz respeito à desinfecção e remoção de resíduos orgânicos. O objetivo é que a ETE Una alcance eficiência alta (mais de 90%) na depuração dos esgotos antes de devolver o efluente tratado ao meio ambiente.

Imagem: Agência Pará