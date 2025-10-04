Ricardo Gluck Paul promete mais trabalho e avanços no futebol paraense

Com uma votação expressiva imposta pelo colégio eleitoral, o desportista Ricardo Gluck Paul foi reeleito presidente da Federação Paraense de Futebol – FPF para o mandato quadriênio-2026/2030. O pleito ocorreu, anteontem, no auditório da própria entidade especializada, ao comando da Comissão Eleitoral, composta pelos advogados Luiz Carlos Moura (Presidente), Leonardo Pereira Santos Costa e Felipe Jacob Chaves que conduziram o pleito de forma impecável. Como havia somente uma chapa inscrita, composta por Ricardo Gluck Paul (Presidente) e os cinco vice-presidentes, Ricardo Oliveira, Daniela Almeida, Sandiclei Monte, Helinho Júnior e Emerson Dias.

A solenidade de posse ocorrerá no mês de Junho de 2026. Depois da aclamação pela Comissão Eleitoral, Ricardo Gluck Paul fez seu pronunciamento de agradecimento aos dirigentes dos clubes profissionais, amadores e ligas em confiarem nessa primeira administração, onde, conseguiu mostrar com trabalho sério e com lisura, a superar os obstáculos negativos, todavia, soube conduzir com apoio os integrantes da atual diretoria e realizar uma administração com evolução em todos os setores da Federação, sobretudo, no avanço das programações de jogos envolvendo todas as categorias, coisa que nunca aconteceu, conforme depoimentos de inúmeros presidentes de ligas e dirigentes de clubes amadores.

“Essa aclamação maciça em nosso segundo mandato aumenta ainda mais nossa responsabilidade em fazer o melhor pelo futebol paraense e também nas atividades amadoras, objetivando cada vez mais o crescimento do nosso futebol no âmbito Nacional, pois não faltará dedicação em nossa administração para chegarmos ao nosso grande objetivo de ver o Pará bem estruturado no futebol brasileiro, a nível de organização e também do futebol”, disse Ricardo Gluck Paul abraçado por vários dirigentes de clubes e ligas.

Por e imagens: Nonato Batista/Ronabar