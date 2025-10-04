Ministério da Saúde e Governo do Pará realizam em Belém simulação com múltiplas vítimas

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com o Ministério da Saúde, via Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), realizou entre os dias 1º e 3 de outubro, em Belém, um ciclo de treinamentos voltado à preparação para situações de incidentes com múltiplas vítimas. A atividade mobilizou mais de 300 profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, hospitais de referência, forças de segurança pública e instituições parceiras, reforçando a prontidão do Estado para atuar em emergências e grandes eventos, como o Círio de Nazaré e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerão em outubro e novembro, respectivamente, na capital paraense.

A programação foi concluída com a simulação de um acidente de grande porte na Aldeia Cabana, que reproduziu uma colisão entre carro e micro-ônibus, resultando em 16 vítimas fictícias, entre feridos leves, graves e óbitos. O exercício incluiu isolamento da área pela Polícia Militar, combate ao incêndio pelo Corpo de Bombeiros, transporte aeromédico, regulação em tempo real e perícia da Polícia Científica. A triagem médica foi coordenada pelo Samu e a Cruz Vermelha, que classificaram as vítimas simuladas conforme a gravidade: quatro em estado crítico, cinco graves, cinco com ferimentos leves e três óbitos.

INTEGRAÇÃO

A atividade prática foi acompanhada pela secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz; pelos secretários-adjuntos da Sespa, Edney Pereira e Heloísa Guimarães, e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, além de outras autoridades. “Este simulado representa um marco para o SUS (Sistema Único de Saúde) no Pará. Reunimos forças locais e nacionais em um mesmo exercício para treinar, corrigir fluxos e fortalecer a integração. Isso nos dá segurança para responder com eficiência a situações críticas, e reforça nossa preparação para eventos de grande porte”, informou a secretária Ivete Vaz.

O diretor de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde da Sespa, Guilherme Mesquita, destacou os avanços na integração entre os órgãos. “O principal objetivo do curso é garantir uma resposta mais sincronizada entre as instituições envolvidas: saúde, segurança, defesa civil e polícia científica. Quanto mais alinhados estivermos, maior será a efetividade e o ganho para a população em situações reais de emergência”, ressaltou.

NOTA MÁXIMA

Para o ministro Alexandre Padilha, o exercício segue padrões de excelência. “A atividade cumpre protocolos internacionais de saúde e da Interpol (organização internacional de polícia criminal) para situações com vítimas fatais, garantindo que nossas equipes estejam prontas, inclusive, diante de cenários que envolvam estrangeiros”, disse o ministro, ressaltando ainda os investimentos federais na rede de saúde pública. “O Governo Federal já investiu mais de R$ 100 milhões na preparação da rede de saúde em Belém, e ainda vamos anunciar um novo aporte de R$ 240 milhões, em parceria com o Estado, para ampliar serviços de alta complexidade, como o tratamento do câncer. Esse conjunto de medidas mostra que o Pará está preparado para a COP30, com acompanhamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da ONU, que já avaliaram como nota máxima a preparação da área da saúde”, assegurou o ministro.

O coordenador da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabeli, falou sobre a importância da preparação no ano em que a capital paraense sediará dois dos maiores eventos do País. “Estar em Belém, apoiando tanto o Círio de Nazaré quanto a COP30, é motivo de alegria e compromisso. Viemos cooperar com a Secretaria Estadual de Saúde e com todos os órgãos envolvidos na segurança e no cuidado à população, trazendo nossas especialidades e somando às competências já consolidadas pelo governo local. Temos certeza de que o Pará fará um grande Círio e será referência mundial ao sediar a COP30″, destacou.

O médico voluntário Idjarrury Sompre, representante da saúde indígena no Amazonas, reforçou a relevância da iniciativa para áreas vulneráveis. “Esse evento é de grande importância porque nos permite multiplicar os conhecimentos adquiridos e aplicá-los quando enfrentamos surtos ou emergências em nossas regiões. Para nós, da Saúde Indígena, é essencial participar desse tipo de preparação, pois fortalece nossa capacidade de resposta diante de cenários críticos, que também podem ocorrer em nossas comunidades”, reforçou.

A atividade integrou o ciclo nacional de treinamentos conduzidos pela Força Nacional do SUS, realizado em várias capitais brasileiras. Em Belém, além de testar protocolos em um cenário de desastre simulado, o exercício fortaleceu a articulação entre Estado, Município e União, consolidando o Pará como referência em organização, vigilância e resposta em saúde pública.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias