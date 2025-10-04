sábado, outubro 4, 2025
VÍDEO – B/M Luiz Guilherme enfrenta forte maresia e afunda na Baía do Marajó deixando saldo de duas vítimas fatais

O Barco Mercante Luiz Guilherme, um dos mais conhecidos da região de integração do Marajó por fazer o transporte de passageiros entre a ilha e a capital paraense afundou na tarde de ontem, sexta-feira, 03, deixando ao menos dois homens, que seriam tripulantes, mortos em seu interior. O acidente, que se soma à centenas de tragédias nos rios paraenses, ocorreu quando a embarcação foi atingida por uma forte onda, segundo informações de testemunhas.

Vídeos mostrando os momentos de desespero vazaram pelas redes sociais do Marajó e de Belém.

As informações iniciais são de que o Barco Mercante Luiz Guilherme teria saído na tarde da sexta feira de Ponta de Pedras em direção a Belém e pelas fortes mareresias, veio a naufragar em frente à comunidade de Olaria, na margem esquerda pra quem sai do rio Marajó.

Passageiros e vários tripulantes conseguiram se salvar. As duas pessoas que morreram estariam no porão da embarcação.

A Capitania dos Portos do Pará e Amapá, da Marinha do Brasil, foi informada da situação e já se encontra na área para os levantamentos iniciais. Um inquérito será aberto para apurar os fatos a partir dos depoimentos de tripulantes e passageiros que sobreviveram ao acidente.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ. Imagem e vídeo: reprodução de Francisco Pereira Morais

