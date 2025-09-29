Salvaterra se despede de Vera Lúcia, a educadora que semeou sonhos e esperanças.

Aos 78 anos, Vera Lúcia Fernandes Garcia deixa um legado de fé na educação, generosidade e amor que continuará iluminando gerações.

Salvaterra amanheceu mais silenciosa. A cidade do Marajó se despede de Vera Lúcia Fernandes Garcia, que faleceu aos 78 anos, deixando um legado de amor pela educação e um exemplo de vida que continuará a inspirar.

Com um sorriso que acolhia e uma bondade que abraçava a todos, dona Vera acreditava que a educação era a chave para abrir caminhos. Não ficou apenas no sonho: doou o terreno e dedicou seu trabalho para que uma escola de ensino fundamental fosse construída, mudando o destino de gerações de crianças. Cada parede daquela escola guarda sua fé na aprendizagem; cada aluno que passou por lá leva um pouco da sua esperança.

Ao lado do esposo, Raimundo Nunes Garcia, agricultor visionário e empreendedor que ajudou a desenvolver o Marajó, construiu não só uma família, mas também histórias que marcaram o crescimento da comunidade.

Dessa união nasceram filhos e netos que seguiram os valores plantados pelo casal: educadores, contadores, jornalistas, empresários, pastores… todos carregam na vida e no coração as lições de dona Vera e de seu Raimundo de trabalho, fé, generosidade e coragem.

“Falo aqui não só como jornalista, mas como neta orgulhosa. Eu, Thays Garcia, aprendi com minha avó a sonhar alto e a conquistar meus sonhos com coragem. Foi ela quem me ensinou que o conhecimento liberta e que o amor pelo próximo transforma. Nunca existirá outra mulher como ela firme e doce, forte e generosa.”

Hoje, Salvaterra não perde apenas uma educadora: perde um exemplo de dignidade, perseverança e esperança.

Mas sua luz não se apaga. Ela segue viva nas salas de aula, nos negócios, nas igrejas, nas casas que aprenderam a sonhar porque um dia ela ensinou a acreditar.

Que a memória de Vera Lúcia Fernandes Garcia continue sendo um farol que guia a comunidade, lembrando a todos que a verdadeira grandeza está em servir, educar e amar.

A despedida de Vera Lúcia Fernandes Garcia é sentida por toda Salvaterra e por além do Marajó. O Portal A Província do Pará e o Grupo Marajoara expressam seus mais profundos sentimentos à família Garcia, reconhecendo a relevância do legado dessa educadora para a comunidade e para a história da região.

Por: Redação de A Província do Pará

Imagem: Arquivo Pessoal