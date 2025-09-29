Clube do Remo bate o CRB com vitória fantástica de 4 a 2 de Virada no Mangueirão

O novo técnico do Clube do Remo, Guto Ferreira, estreou com o pé direito na noite deste domingo, 28. O Leão atropelou o CRB, de Alagoas, em jogo válido pela 29ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, temporada 2025 e levou a torcida Fenômeno Azul ao delírio no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. Foi uma partida de seis gols, sendo quatro do Remo. A partida, lógico, teve cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super TV Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Trata-se de um jogo cheio de técnica, movimentado do começo ao fim, com direito a virada dos donos da casa.

ETAPA INICIAL

No primeiro tempo, as duas equipes mantiveram o equilíbrio. Inclusive, o CRB-AL partiu para o ataque e teve boas chances de abrir o marcador do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, mas os levantes não surtiram efeito. Entretanto, aos 23, os alagoanos carimbaram o primeiro gol da partida por meio de Matheus Ribeiro com um chute no cato de Marcelo Rangel.

A alegria dos visitantes não demorou muito. O Remo foi cirúrgico. Após quatro minutos, Diego Hernández cobrou falta e empatou o jogo: 1 a 1. Seguiu-se a intensidade da partida com cartões amarelos distribuídos para conter a disputa acirrada no meio-campo. Aos 35, Nico arriscou, Albino defendeu e, no rebote, a bola desviou em Fábio Alemão e correu ao fundo das redes: 2 a 1. A virada estava selada.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, o Remo voltou com toda a carga de pressão contra os alagoanos. Dez minutos depois, Nicolás Ferreira cravava mais um: 3 a 1.

A partir daí, o CRB-AL se desesperou e partiu para o ataque em busca de reverter a situação. Entretanto, a supremacia azulina era evidente, tanto que, aos 29, Caio Vinícius acertou o canto de Matheus Albino: 4 a 1.

Nos acréscimos, o CRB ainda conseguiu efetuar mais um gol, desta feita, dos pés de Breno Herculando, aproveitando mais uma oportunidade.

Com o resultado, o Remo sobe para o 7º lugar, ele que estava em 12º, com 42 pontos. Ainda há chances de acessar o G2 do Brasileirão. Está atrás do Novorizontino e Cuiabá, com 47 e 43 pontos, respectivamente.

O Remo volta a campo no domingo, 05, contra o Operário, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por Roberto Barbosa, texto e edição/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo