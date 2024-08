Santarém é a cidade anfitriã da edição 2024 da Feira Internacional de Turismo da Amazônia

O município de Santarém, no oeste do Pará, é o destino anfitrião e sede da 12ª edição da FITA, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. O evento abordará o tema Amazônia Viva: encontros mágicos nos rios Tapajós e Amazonas. O destaque será a biodiversidade da região tapajônica, promovendo experiências autênticas e sustentáveis, enquanto enfatiza a Amazônia como um local único para encontros memoráveis com a natureza e a cultura local.

Esta é a primeira edição realizada fora de Belém e terá uma atualização no formato da feira, um conceito mais dinâmico e estratégico para apresentar novos produtos, fortalecer os produtos já existentes, mostrando o potencial econômico do turismo no estado e impulsionando a comercialização do destino Pará. Outra novidade é que o último dia de evento será destinado às vivências em Santarém para os participantes do evento e entorno.

