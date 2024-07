Soure abre as portas para os turistas que vistam o Marajó no veraneio paraense

O município de Soure, no Marajó, vive um “boom” turístico jamais visto com milhares de turistas brasileiros e estrangeiros ávidos em conhecer ou revisitar a região. A cidade está com suas pousadas e hotéis praticamente lotados, principalmente de sexta-feira a domingo, quando há filas de espera por uma vaga. O comércio de carne, queijo, camarão, caranguejo e peixe, tem preços justos, além das frutas regionais da época como o abacaxi, encontrado em cada esquina, fazendo a alegria das famílias que já sobrevivem da venda dessa fruta na ilha; aqueles que alugaram casas e estão consumindo do melhor e economizando.

Diversas atrações para este verão 2024 que vai começar do dia 12 até a 31 de julho, que são culturais, esportivas e musicais, são realizadas com artistas de renome como o compositor e músico Hermeto Paschoal, Renato Borghetti, Dona Onete, garota verão da praia de pesqueiro, Arraial da Pavulagem, Trio Manari e grupos culturais folclóricos da região. Garota verão da praia Barra Velha, miss, mister e mix verão Soure 2024, DJ Léo Marajó e outros, enduro de regularidade.

EXPÔ FOTOGRÁFICA

Também vai marcar presença no verão do município de Soure 2024 a exposição fotográfica Ilha do Marajó 2024, do jornalista de imagem Ray Nonato, a convite da prefeitura municipal de Soure e da secretaria de Turismo, que também apoiou a exposição em 2023. Ainda no ano passado, a exposição marcou presença na Feira Pan-Amazônica do Livro no Hangar, na Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FITA. No Rio de Janeiro também foi realizado em três locais: a Associação Brasileira de Arte Fotográfica – ABAF, no bairro de Botafogo, na Praça São Salvador, em Laranjeiras e também na Praça José de Alencar, no bairro de Botafogo e também foi projetada fora do país, em Nova York, no evento de favelas do Brasil.

Ray Nonato, nos seus mais de 40 anos documentando o Marajó, o Estado do Pará, a Amazônia e o Brasil, está preparando a exposição fotográfica Ilha do Marajó Pará 2024, com imagens inéditas do cotidiano na ilha. De tudo um pouco para agradar todos os gostos, que vai começar no verão em Soure e depois para outras Estados e países.

SOL

A praias de Barra Velha, Caju Una, do Céu e a mais frequentada, do Pesqueiro, estão com suas águas quentes e límpidas, e são a grande atração para os visitantes e a população local, que invadem as areias aos finais de semana, na rodovia de acesso ao Pesqueiro, praticam turismo receptivo com viés preservacionista.

Para se hospedar, os Hotéis e o Suite Soure, estão à disposição.

O prefeito de Soure, Guto Gouvêa, professa que o turismo é a mola propulsora da economia da região e tem investido em saneamento, abastecimento, e infraestrutura urbana, a fim de tornar Soure a cidade turística modelo do Marajó e surfar na onda da Conferência do Clima, a COP 30, em 2025, quando Belém irá receber dezenas de milhares de pessoas, parte delas interessadas nas belezas naturais da região.

A empresa Henvil de Navegação faz a travessia dse Icoaraci até o porto Camará com seus ferry boats em 3 horas de viagem, enquanto as lanchas rápidas da empresas Master Motors fazem Belém/Soure/Salvaterra em duas horas com conforto e segurança. Aventure-se, venha para o Marajó. Os búfalos te esperame economizando.

Diversas atrações culturais, esportivas e musicais são realizadas com artistas de renome como o compositor e músico, Hermeto Paschoal, Renato Borghetti, Dona Onete, Trio Manari e grupos culturais folclóricos da região.

Imagens: Ray Nonato/ @agencia.imagens2.8