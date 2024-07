Remadora de 15 anos do Paysandu é convocada para treinos na seleção brasileira

Ana Gabriela Barbosa, 15 anos, remadora do Paysandu, formada na escolinha do clube, ganhou prêmio que todo atleta de remo sonha: treinar na seleção brasileira. A menina foi incluída no programa Nebar da Confederação Brasileira de Remo [CBR] que consiste primeiro campo de treinamento nacional para atletas da categoria Sub-18 mapeados na fase 1 da implantação do projeto pela entidade nacional do remo;

A paraense participará dos treinos da seleção no período de 22 a 28 do mês em curso no estádio de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas sob a responsabilidade de Roque Ricardo Zimmermann (Coordenador Técnico Nebar) e Guilhermo Francisco Pfaab (Técnico da CBR).

A CBR é responsável pelas despesas de viagem dos atletas convocados, acomodação e alimentação.

Todos os participantes devem seguir a programação de treinamento e de avaliações proposta pela Comissão Técnica da CBR, respeitando horários de treinamento, de descanso, de refeições e de reuniões, sob pena de suspensão da convocação.

Aos quinze anos, Ana Gabriela já conquistou medalha de bronze nos dois sem timoneiro júnior, no Campeonato Brasileiro de Remo, realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, e o segundo lugar, remando o mesmo barco nos Jovens Talentos Unificado, que aconteceu em Porto Alegre-RS em 2023.

Neste ano foi vencedora da 30ª edição do Troféu Rômulo Maiorana na modalidade de remo. (Colaborou Braz Chucre/Ronbar)

Imagens: Divulgação