6º Festival Encontro das Águas, patrocinado pela Equatorial Pará, será realizado neste final de semana, em Porto de Moz

Evento será sediado na Arena das Águas, nos dias 13 e 14 de julho.

Nos próximos dias 13 e 14 de julho ocorre a 6ª edição do Festival Encontro das Águas, no município de Porto de Moz, oeste paraense. O evento é patrocinado pela Equatorial Pará, parceria que já dura 4 anos e tem como objetivo principal promover, por meio da sustentabilidade, a cultura, memória e identidade da população do local.

A programação contou, durante o ano, com uma agenda de ações como seminários, oficinas, apresentações do espetáculo cênico em eventos institucionais e, neste final de semana, haverá a apresentação de grupos folclóricos.

O festival marca a presença das tradicionais temáticas da quadrilhas juninas e a antropológica dança do gambá, de origem cabocla, carimbó, dança dos pássaros e o duelo cênico das águas dos rios Xingu e Amazonas.

João Pedro Gomes, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, enfatiza a importância do apoio da distribuidora em projetos culturais no estado.

“A cada ano vemos o aumento de projetos patrocinados na região Xingu, para nós da Equatorial é uma grande conquista, pois o Pará é um estado plural e poder dar visibilidade às peculiaridades culturais de cada região é imensamente satisfatório”, comenta João.

Michele Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, destaca que a distribuidora de energia busca alcançar todo o estado em suas ações de patrocínio.

“Sabemos da importância da Cultura, por isso, nos dedicamos ao apoio de projetos em todas as nossas regionais, pois, ao investirmos na democratização da arte, contribuímos para o desenvolvimento do nosso estado”, reforça Michelle.

Maior patrocinadora de Cultura do Pará

Em 2023, a Equatorial Pará foi reconhecida, pelo 5º ano consecutivo, pelo governo do estado, como a empresa que mais investe em cultura no Pará. Somente no ano passado, por meio das leis de incentivo, R$ 18,5 milhões foram investidos em 42 projetos, em 36 municípios do estado.