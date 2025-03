Tecnologia – WhatsApp vai parar de funcionar em iPhones antigos

O WhatsApp vai parar de funcionar em iPhones antigos em breve. A partir de 5 de maio, quem estiver com um aparelho com o iOS 15.1 não conseguirá mais usar o mensageiro. Serve de lição para quem se arriscou pagar uma fortuna por um aparelho que, agora, será praticamente inútil.

A indústria não vai pensar no gasto feito pelo cliente, mas sim e sempre, em lucros, ainda que isso signifique prejudicar o consumidor. A informação consta na página de suporte do WhatsApp que informa com quais sistemas operacionais o mensageiro é compatível. Atualmente, ele roda em smartphones Android com a versão 5 ou superior e iPhones com o iOS 12 ou superior.

A página de suporte também indica quando ocorrerá a próxima mudança na lista de sistemas compatíveis: a partir de 5 de maio, quando se encerrará o suporte a versões do iOS anteriores ao iOS 15.1.

O WhatsApp diz que enviará uma notificação aos usuários que serão impactados pela mudança para que eles atualizem o sistema operacional, caso seja possível.

O iOS 15 foi lançado em setembro de 2021 junto com a linha iPhone 13. Ele é compatível com todas as famílias de iPhone do 6s em diante, além das três gerações do iPhone SE.

Isso significa que modelos anteriores a esses não conseguirão mais rodar o WhatsApp. Considerando os aparelhos que ainda têm suporte ao mensageiro — ou seja, os compatíveis com o iOS 12 —, os seguintes iPhones serão afetados:

iPhones que não rodarão mais o WhatsApp a partir de 5 de maio

iPhone 5s

iPhone 5

iPhone 6 Plus

