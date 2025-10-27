Brasil dá adeus à jovem cantora Vanessa Rios

A cantora Vanessa Rios, ex-vocalista do grupo de forró Capim com Mel, faleceu ontem, domingo, 26, aos 41 anos, em Recife (PE). A artista estava internada no Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana. A informação foi confirmada nas redes sociais oficiais da banda.

Vanessa vinha realizando tratamento contra um câncer de pulmão, diagnosticado em 2023. Segundo a banda, a cantora deixou uma trajetória marcada pela dedicação e pelo talento.

“Em nome da família Capim com Mel, agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descanse em paz, Vanessa Rios”, diz o comunicado divulgado pelo grupo.

Natural de Pernambuco, Vanessa iniciou a carreira artística nos grupos Forró do Muído e Banda Boa Toda. Em 2014, venceu um concurso que a levou ao posto de vocalista da Banda Kitara. Anos depois, passou a integrar o Capim com Mel, onde consolidou seu nome no cenário do forró.

De acordo com reportagem da TV Jornal, afiliada do SBT, a artista foi diagnosticada com sarcoma sinovial pulmonar e chegou a conciliar o tratamento com a agenda de shows, se apresentando inclusive após sessões de quimioterapia. Com o avanço da doença, precisou se afastar dos palcos.

Nas redes sociais, amigos, fãs e colegas de profissão lamentaram a morte da cantora e prestaram homenagens.

Vanessa Rios deixa uma filha de 16 anos. O velório será realizado a partir das 16h desta segunda-feira (27) e seguirá até as 16h de terça-feira (28), no Cemitério Memorial Guararapes, localizado no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes (PE).

