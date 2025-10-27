segunda-feira, outubro 27, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Brasil dá adeus à jovem cantora Vanessa Rios

A cantora Vanessa Rios, ex-vocalista do grupo de forró Capim com Mel, faleceu ontem, domingo, 26, aos 41 anos, em Recife (PE). A artista estava internada no Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana. A informação foi confirmada nas redes sociais oficiais da banda.

Vanessa vinha realizando tratamento contra um câncer de pulmão, diagnosticado em 2023. Segundo a banda, a cantora deixou uma trajetória marcada pela dedicação e pelo talento.

“Em nome da família Capim com Mel, agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descanse em paz, Vanessa Rios”, diz o comunicado divulgado pelo grupo.

Natural de Pernambuco, Vanessa iniciou a carreira artística nos grupos Forró do Muído e Banda Boa Toda. Em 2014, venceu um concurso que a levou ao posto de vocalista da Banda Kitara. Anos depois, passou a integrar o Capim com Mel, onde consolidou seu nome no cenário do forró.

De acordo com reportagem da TV Jornal, afiliada do SBT, a artista foi diagnosticada com sarcoma sinovial pulmonar e chegou a conciliar o tratamento com a agenda de shows, se apresentando inclusive após sessões de quimioterapia. Com o avanço da doença, precisou se afastar dos palcos.

Nas redes sociais, amigos, fãs e colegas de profissão lamentaram a morte da cantora e prestaram homenagens.

Vanessa Rios deixa uma filha de 16 anos. O velório será realizado a partir das 16h desta segunda-feira (27) e seguirá até as 16h de terça-feira (28), no Cemitério Memorial Guararapes, localizado no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes (PE).

Da Ronabar com informações da Agência Estado e do G1

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Totens de segurança marcam início do programa Escola Mais Segura no Estado
Próximo artigo
Covid-19 deixou 149 mil crianças e adolescentes órfãos em 2020 e 2021

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,220FansLike
3,596FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315