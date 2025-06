Universidade promove sessões de terapia a baixo custo para sociedade

O serviço está disponível a partir de 2 de julho, nos turnos da manhã e tarde, durante três dias da semana

Oferecendo assistência à saúde mental, a Universidade da Amazônia (UNAMA) promove, durante todo o mês de julho, o projeto “Psicoterapia Breve”, no campus Gentil. A iniciativa propõe ofertar terapia e apoio ao público em geral a um baixo custo, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade. As sessões acontecem na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

O projeto é realizado com a participação de alunos do 8º e 10º semestres do curso de Psicologia, mediante a supervisão dos psicólogos da Clínica-Escola da UNAMA. O serviço está disponível a partir do dia 2 de julho, durante os turnos da manhã e tarde.

São quatro sessões de psicoterapia, com duração de 50 minutos. O objetivo é fornecer um espaço seguro e acolhedor aos pacientes. Podem participar crianças, adolescentes, jovens e adultos.

A terapia é fundamental para lidar com sentimentos, traumas e dificuldades da vida, sejam familiares, nos estudos ou no trabalho, destaca Anna Gomes, psicóloga e responsável técnica da Clínica-Escola de Psicologia da UNAMA Gentil. “A Psicoterapia Breve surgiu com o propósito dos públicos de baixa renda ou em vulnerabilidade social terem acesso a um atendimento qualificado e humanizado, de modo que compreendam a importância de um acompanhamento profissional, sem banalizar suas emoções”, explica.

O agendamento de consultas pode ser feito pelo WhatsApp (91) 99346-0903 ou presencialmente, na Clínica-Escola de Psicologia da UNAMA. Ela fica localizada na Av. Gentil Bittencourt, 745.