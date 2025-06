O verão amazônico se destaca com a chegada da Expo Verão 2025, que celebra sua 20ª edição em grande estilo

A tradicional Expo Verão chega à sua vigésima edição com uma programação especial e a promessa de movimentar a cena cultural, econômica e turística de Belém do Pará. O evento será realizado de 1º a 6 de julho de 2025, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A abertura oficial acontece no dia 01/07, às 16h. Já nos dias 02 a 06/07, o público poderá visitar a feira das 10h às 22h, aproveitando uma programação intensa e diversificada.

Com mais de 150 expositores de diversas regiões do país, a feira se consolida como uma vitrine de tendências, talentos e sabores que refletem a pluralidade criativa brasileira. O público poderá conferir coleções exclusivas de moda verão, peças artesanais autênticas e uma ampla variedade de delícias regionais e nacionais.

Além das exposições, a programação cultural será um dos grandes destaques. A Expo Verão 2025 contará com apresentações musicais de artistas regionais, reforçando a valorização da cultura local. Os desfiles de moda, com produtos dos próprios expositores, prometem encantar o público e fomentar ainda mais os negócios criativos.

A expectativa é de que o evento receba cerca de 50 mil visitantes ao longo dos seis dias de realização, movimentando a economia criativa e contribuindo para o fortalecimento do empreendedorismo no Norte do país.