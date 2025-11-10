Vídeo: Alfonso Herrera, ex-RBD participa da COP30 e é tietado por fãs e jornalistas

O ator e ativista mexicano Alfonso Herrera, ex-integrante da banda RBD, desembarcou em Belém na manhã desta segunda-feira (10) para cumprir agenda oficial durante a COP30. O artista chegou por volta das 11h40 ao Aeroporto Internacional de Belém, onde foi recebido com entusiasmo por fãs que o aguardavam desde as primeiras horas do dia. Sempre simpático e atencioso, Herrera distribuiu autógrafos, posou para fotos e conversou com admiradores antes de seguir para sua programação no evento.

Ao chegar ao local da conferência, o ator também foi cercado por jornalistas e fotógrafos, que aproveitaram o momento para registrar o reencontro com o público brasileiro. Esta é a primeira vez que Herrera retorna à capital paraense em 19 anos — a última visita ocorreu em 2005, quando se apresentou com o RBD na antiga Arena Yamada, em um dos shows mais memoráveis da turnê que marcou a ascensão do grupo no Brasil.

Atualmente, Alfonso Herrera atua como Embaixador da Boa Vontade da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) na América Latina. Durante a COP30, ele participa de painéis e reuniões bilaterais voltadas ao debate sobre os impactos da crise climática na vida de refugiados e populações deslocadas, grupos considerados entre os mais vulneráveis às consequências dos desastres ambientais e da degradação dos meios de subsistência.

Com uma agenda voltada à justiça climática e solidariedade global, o ator defende que as soluções para o clima devem estar fundamentadas na proteção de vidas humanas. “Quando falamos de clima, estamos falando de vidas humanas”, destacou recentemente em evento do ACNUR.

O primeiro compromisso oficial de Herrera na COP30 está previsto para a tarde desta segunda-feira (10), na Blue Zone, onde ele deve integrar mesas de alto nível ao lado de líderes globais, representantes da sociedade civil e organismos internacionais. Durante o evento, ele participará de painéis sobre refúgio, deslocamento humano e crise climática nos dias 12 e 13 de novembro.

Imagens: Reprodução

