COP 30

Vídeo: Alltech traz a Belém documentário que debate o futuro da pecuária sustentável

O filme que questiona o futuro da produção de alimentos terá sessões exclusivas na capital paraense.

Na noite da última quarta-feira (12), a Alltech, multinacional especializada em biotecnologia e soluções para o setor agropecuário, realizou uma sessão de cinema no Cinépolis do Shopping Boulevard, em Belém, para apresentar o documentário “Um Mundo sem Vacas”.

O filme provocou uma reflexão sobre o grande potencial do Brasil de dobrar sua produção de alimentos sem derrubar uma única árvore. O documentário enfatiza que esse avanço é possível através da recuperação de pastagens e da adoção de práticas regenerativas, essenciais para garantir a sustentabilidade do setor.

A – Alltech também marca presença na COP 30, com participação em painéis estratégicos que discutem o futuro da pecuária, mercados de carbono e sustentabilidade.

Da esquerda para direita, Clodys Menacho Menacho, Diretor Comercial da Alltech do Brasil e Mark Lyons, CEO e Presidente da Alltech.

Em entrevista exclusiva à A Província do Pará, Clodys Menacho Menacho, Diretor Comercial da Alltech do Brasil, e Mark Lyons, CEO e Presidente da Alltech, destacaram a importância desse trabalho. Eles abordaram como o documentário foi produzido, discutiram os pontos positivos e negativos do setor e se propuseram a esclarecer para a população em geral o funcionamento da pecuária sustentável. Acompanhe a entrevista completa no vídeo a seguir:

Fotos: Marina Moreira / A Província do Pará

Por Marina Moreira

