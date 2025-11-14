Ao vivo | Paysandu x Amazonas | Série B | 14.11.25

Paysandu e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Curuzu, em Belém. A transmissão completa poderá ser acompanhada pelo Grupo Marajoara e pelo portal A Província do Pará.



Sob comando do técnico Ignácio de Loiola, o Paysandu chega à partida na lanterna da competição, com apenas 27 pontos, já matematicamente rebaixado à Série C após conquistar somente cinco vitórias em 36 jogos.



Do outro lado, o Amazonas, dirigido por Aderbal Lana, ocupa a 18ª posição, com 35 pontos, e ainda tenta evitar o rebaixamento. Para isso, precisa vencer e contar com uma combinação de resultados nas duas rodadas finais. A equipe visitante soma oito vitórias, 11 empates e 17 derrotas, e está a seis pontos do Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona da degola.

