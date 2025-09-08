Vídeo: Atleta do Pará, Andreza Pereira, desafia 17 andares em highline nas alturas de BH

“Usando uma saia típica de carimbó, a atleta de Anapu completou uma travessia de 229 metros entre dois prédios, celebrando a cultura e as cores do Pará durante o desafio.”

A atleta paraense Andreza Pereira, de Anapu, fez história ao levar a cultura do seu estado para os céus de Belo Horizonte. Em um desafio de highline, ela percorreu uma distância de 229 metros a 17 andares de altura, conectando dois prédios.

O que tornou o feito ainda mais especial foi a homenagem às suas raízes. Durante a travessia, uma modalidade radical do slackline, Andreza usou uma saia típica de carimbó e exibiu as cores da bandeira do Pará, celebrando a identidade cultural do estado.

“Representando o meu NORTE”

A performance impressionou quem acompanhava o desafio e logo ganhou destaque nas redes sociais. Andreza, que se define como “atleta de Highline”, compartilhou o momento com seus seguidores.

“Representando o meu NORTE nos céus de Belo Horizonte. Pra quem não me conhece, além de Largada e Pelada, sou atleta de Highline”, escreveu ela em uma publicação. “Pra quem não sabe, o Highline é uma variação do Slackline praticada nas alturas, seja entre dois prédios, duas montanhas, duas árvores e assim por diante.”

