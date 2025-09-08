segunda-feira, setembro 8, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Atleta do Pará, Andreza Pereira, desafia 17 andares em highline nas alturas de BH

“Usando uma saia típica de carimbó, a atleta de Anapu completou uma travessia de 229 metros entre dois prédios, celebrando a cultura e as cores do Pará durante o desafio.”

A atleta paraense Andreza Pereira, de Anapu, fez história ao levar a cultura do seu estado para os céus de Belo Horizonte. Em um desafio de highline, ela percorreu uma distância de 229 metros a 17 andares de altura, conectando dois prédios.

O que tornou o feito ainda mais especial foi a homenagem às suas raízes. Durante a travessia, uma modalidade radical do slackline, Andreza usou uma saia típica de carimbó e exibiu as cores da bandeira do Pará, celebrando a identidade cultural do estado.

“Representando o meu NORTE”
A performance impressionou quem acompanhava o desafio e logo ganhou destaque nas redes sociais. Andreza, que se define como “atleta de Highline”, compartilhou o momento com seus seguidores.

“Representando o meu NORTE nos céus de Belo Horizonte. Pra quem não me conhece, além de Largada e Pelada, sou atleta de Highline”, escreveu ela em uma publicação. “Pra quem não sabe, o Highline é uma variação do Slackline praticada nas alturas, seja entre dois prédios, duas montanhas, duas árvores e assim por diante.”

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Ataque a tiros em Jerusalém deixa 6 mortos e vários feridos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,276FansLike
3,607FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315