Ataque a tiros em Jerusalém deixa 6 mortos e vários feridos

“Dois agressores abriram fogo dentro de um ônibus, matando seis passageiros. Eles foram ‘neutralizados’ pela polícia. Além disso, seis pessoas ficaram gravemente feridas, de acordo com os serviços de emergência. O governo israelense classificou os atiradores como terroristas.”

Um ataque a tiros dentro de um ônibus em Jerusalém deixou seis mortos e pelo menos 12 feridos nesta segunda-feira (8), segundo o governo e serviços de emergência israelenses.

Dois atiradores entraram em um ônibus e abriram fogo contra passageiros e pedestres em uma movimentada estação. A polícia israelense confirmou que os suspeitos foram “neutralizados”, o que indica que foram mortos ou neutralizados, após o ataque.

O ataque ocorreu em uma via de acesso a assentamentos judaicos em Jerusalém Oriental. A região tem sido foco de tensões devido aos planos de Israel de expandir esses assentamentos, o que contraria normas internacionais.

Reação e consequências

O governo de Israel classificou os agressores como terroristas, reforçando que o país está em guerra contra o terrorismo. “A guerra que Israel trava é por todos que se levantam contra o terror”, declarou o governo israelense na rede social X.

O premiê Benjamin Netanyahu visitou o local e prometeu “medidas ainda mais duras” na região. Ele afirmou que as forças de segurança “caçarão todos aqueles que os ajudaram e aqueles que os enviaram”, e reiterou o objetivo de destruir o Hamas.

O grupo terrorista Hamas, por sua vez, elogiou o ataque, mas não reivindicou a autoria. Em comunicado, o Hamas se referiu aos atiradores como “combatentes da resistência palestina”.

Vítimas e contexto histórico

Entre as vítimas fatais, o serviço de ambulâncias identificou um homem de 50 anos, uma mulher de 50 e três homens na faixa dos 30.

O ataque acontece em meio a uma escalada de violência na região. Embora ataques esporádicos tenham ocorrido, o último ataque em massa com mortes em Israel foi em outubro de 2024, quando dois palestinos mataram sete pessoas em Tel Aviv.

Segundo dados da ONU, a guerra entre Israel e o Hamas resultou na morte de dezenas de israelenses e quase mil palestinos em Israel e na Cisjordânia, entre outubro de 2023 e julho de 2025.

Fotos:Foto: REUTERS/Ammar Awad

Se inscreva no canal: