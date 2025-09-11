Vídeo: aventura ilegal no Cristo Redentor; homens saltam de paraquedas do monumento

A ação, flagrada por um guia turístico, foi registrada como crime contra o patrimônio cultural. O caso está sob investigação da polícia para identificar e punir o responsável pelo ato irresponsável.
Dois homens chocaram o Rio de Janeiro ao invadir o Cristo Redentor e saltar de paraquedas da mão da estátua na manhã de quarta-feira (10). A cena foi flagrada por um guia turístico que, por acaso, filmava o passeio com um drone. O vídeo, que mostra um dos homens sentado no braço do monumento antes de pular, rapidamente viralizou nas redes sociais.
Polícia Investiga Crime Contra o Patrimônio Cultural
Apesar de a Polícia Militar ter sido acionada, os suspeitos não foram encontrados. A assessoria do Santuário Cristo Redentor informou que o caso foi registrado na 7ª DP (Santa Teresa) como crime contra o patrimônio cultural, pois o local pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. As autoridades solicitaram as imagens das câmeras de segurança e uma perícia será feita no local para identificar os envolvidos. O inquérito segue em andamento.
