quinta-feira, setembro 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: aventura ilegal no Cristo Redentor; homens saltam de paraquedas do monumento

A ação, flagrada por um guia turístico, foi registrada como crime contra o patrimônio cultural. O caso está sob investigação da polícia para identificar e punir o responsável pelo ato irresponsável.


Dois homens chocaram o Rio de Janeiro ao invadir o Cristo Redentor e saltar de paraquedas da mão da estátua na manhã de quarta-feira (10). A cena foi flagrada por um guia turístico que, por acaso, filmava o passeio com um drone. O vídeo, que mostra um dos homens sentado no braço do monumento antes de pular, rapidamente viralizou nas redes sociais.

Polícia Investiga Crime Contra o Patrimônio Cultural

Apesar de a Polícia Militar ter sido acionada, os suspeitos não foram encontrados. A assessoria do Santuário Cristo Redentor informou que o caso foi registrado na 7ª DP (Santa Teresa) como crime contra o patrimônio cultural, pois o local pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. As autoridades solicitaram as imagens das câmeras de segurança e uma perícia será feita no local para identificar os envolvidos. O inquérito segue em andamento.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
STF forma maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa; julgamento segue em andamento
Próximo artigo
Aurora, a tucana resgatada de cativeiro ilegal, se recupera e retoma voo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,274FansLike
3,604FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315