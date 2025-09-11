quinta-feira, setembro 11, 2025
Aurora, a tucana resgatada de cativeiro ilegal, se recupera e retoma voo

Uma tucana chamada Aurora vem chamando atenção após ser resgatada de um cativeiro ilegal, onde apresentava sinais de negligência. O resgate foi realizado por órgãos de proteção animal, que identificaram os maus-tratos e iniciaram imediatamente o processo de recuperação da ave.

Atualmente, Aurora passa por reabilitação e já demonstra progressos significativos, retomando gradualmente sua capacidade de voar. Especialistas destacam que o caso da tucana é um exemplo de como a intervenção humana pode transformar a vida de animais silvestres vítimas de maus-tratos, proporcionando a eles uma segunda chance de viver em liberdade.

O acompanhamento da reabilitação de Aurora também reforça a importância da fiscalização e da conscientização sobre a proteção da fauna brasileira, mostrando que ações responsáveis podem salvar vidas e preservar espécies ameaçadas.

Imagem: Reprodução Internet

