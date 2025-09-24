quarta-feira, setembro 24, 2025
ENTRETENIMENTO

Vídeo: boxeadores com uma perna viralizam em luta cheia de agilidade no Pará

Uma competição de boxe amador em na capital paraense, chamou a atenção do público e viralizou nas redes sociais. A inusitada luta contou com dois pugilistas, ambos com apenas uma perna, que demonstraram agilidade e habilidade no ringue.

A cena, que rapidamente se espalhou na internet, impressionou os internautas pela destreza dos participantes. Supervisionados de perto pelo juiz, os dois homens trocaram golpes rápidos, provando que a paixão pelo esporte supera qualquer barreira.

Se inscrevam no canal:

