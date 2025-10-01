Vídeo: Carlos Santos brilha no Theatro da Paz após três décadas com “Quero Você”



Uma noite histórica marcou a 6ª edição do Show de Talentos Solidário no majestoso Theatro da Paz em Belém. O público foi surpreendido pelo retorno do cantor Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara, que subiu ao palco para interpretar a lendária canção “Quero Você” após três décadas.

A performance emocionada de Carlos Santos, que hoje dedica-se majoritariamente ao mundo empresarial, trouxe de volta o sucesso que o consagrou no cenário musical brasileiro.

Um Legado de Milhões de Cópias

A carreira de Carlos Santos é marcada por números impressionantes. Ao longo de sua trajetória como cantor, ele lançou três compactos, dez LPs e quatro CDs, atingindo a marca de mais de 3.500.000 cópias vendidas no Brasil e exterior.

O ápice de sua carreira foi justamente a música “Quero Você”, uma versão da canção “Jamais voir ça” do grupo caribenho Exile One, adaptada por Carlos Santos e Alípio Martins. O hit vendeu mais de 1.200.000 cópias, rendendo ao cantor seis Discos de Ouro e cinco de Platina. Curiosamente, um de seus discos (“Carlos Santos volume 10”) contou até com a participação especial do Rei do Futebol, Pelé.

O show beneficente, promovido pelo Grupo Amigas Solidárias, contou com a participação de mais de 20 artistas da cena paraense, solidificando o evento como uma grande festa de caridade e música. Subiram ao palco nomes como Markinho Duran, Diva do Brega, Karol Vasconcellos, Wanderley Andrade, Banda Fruta Quente, Thiago Costa e muitos outros, todos em prol das obras sociais do grupo.

Por Marina Moreira

Se inscreva no canal: