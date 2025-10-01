Protagonismo feminino – projeto investe em qualificação profissional para mulheres de Altamira

Com olhar atento, mãos firmes e um sorriso contagiante, 20 mulheres do bairro Jatobá, em Altamira, deram início ao curso de Corte e Costura oferecido pelo Belo Monte Comunidade, projeto de responsabilidade social da Norte Energia. A capacitação é ministrada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) no Centro Comunitário de Lazer e Trabalho (CCLT) do próprio bairro. O encerramento do curso, com certificação, foi marcado por um desfile, quando as alunas apresentaram as peças criadas por elas mesmas.

Enquanto o barulho das máquinas de costura preenche o espaço no Jatobá, no CCLT do bairro Laranjeiras a criatividade ganha forma no curso de Artesanato em Sandálias, também oferecido pelo projeto em parceria com o SENAR. Juntas, as duas formações reúnem 38 mulheres que encontram nos cursos gratuitos uma oportunidade de aprendizado, geração de renda e valorização do empreendedorismo feminino.

“No curso de Artesanato em Sandálias aprendemos vários modelos de bordado. Foi maravilhoso, porque agora podemos produzir para vender ou até para presentear. Já conversamos até sobre formar um grupo para ensinar outras pessoas. Essa iniciativa da Norte Energia foi muito importante para nós do bairro”, conta Cleudivania Meireles, participante do curso.

Além da qualificação profissional, os encontros promovem trocas de experiências, fortalecem laços comunitários e funcionam como um instrumento de cuidado com a saúde. De acordo com estudo publicado na British Journal of Occupational Therapy, a costura é considerada uma atividade terapêutica por seus múltiplos benefícios à saúde mental e ao bem-estar. Ao exigir concentração e foco, a prática ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo um estado de relaxamento e atenção plena.

Moradora do bairro Jatobá, Carla Souza é cadeirante e conta que o curso de Corte e Costura tem sido uma oportunidade de renda extra e de cuidado com a mente. “Costurar ajuda a ocupar a cabeça e ainda garantir um dinheiro a mais. É uma terapia mesmo. A costura me faz criar uma peça aqui, outra ali, e isso contribui muito para a minha saúde mental. Eu me sinto muito feliz”, compartilha.

Belo Monte Comunidade – iniciativa da Norte Energia voltada às comunidades próximas à Usina, o projeto engloba atividades esportivas, educação ambiental, voluntariado, inclusão digital, cidadania, saúde preventiva e cursos de qualificação profissional.

As ações estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em especial aos que tratam da igualdade de gênero, educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico. Dessa forma, a empresa reforça seu compromisso em contribuir para a construção de comunidades mais justas, inclusivas e com oportunidades de desenvolvimento social e econômico.

“Um dos objetivos do Belo Monte Comunidade é oferecer novas possibilidades de geração de renda, estimular novas habilidades, além de promover a inclusão e fortalecer o empoderamento feminino. Essa iniciativa representa uma melhoria real na qualidade de vida das participantes e de suas famílias. É muito gratificante ver como elas já estão aplicando o aprendizado e demonstrando suas capacidades”, destaca Thomás Sottili, gerente de Projetos de Sustentabilidade da Norte Energia.

