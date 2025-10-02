Vídeo: da Casa mais vigiada à nutrição,Vilma Nascimento, mãe de Diogo Almeida, realiza sonho e se forma



Para muitos, ela é a mãe ciumenta de Diogo Almeida que marcou o BBB 25, para outros, uma jogadora destemida. Mas, independentemente da opinião, a partir desta quarta-feira (1º), Vilma Nascimento adiciona um novo e importante título à sua trajetória: o de Nutricionista.

Vilma celebrou a tão sonhada formatura com uma emocionante cerimônia, que contou com a presença de familiares, incluindo o filho famoso. Nas redes sociais, ela compartilhou a alegria da conquista.

“No trajeto de casa até a assinatura vieram muitos sentimentos. Lembrei de momentos quando criança, fui visitada pela minha amada mãe em pensamentos. Quando estive na cerimônia vieram várias emoções diferentes”, iniciou Vilma.

A recém-formada fez questão de ressaltar a dificuldade e a superação para alcançar o objetivo. “Achava isso impossível, mas pude, com a força de Deus, meus anjinhos e meus familiares, alcançar tal feito. Esse momento foi muito desejado e esperado, chegou! Um dia, desejei ter uma profissão quando preenchia um formulário, me incomodava. Não mais incomodará, pois sou uma profissional como sempre sonhei. Sou uma nutricionista”, declarou, emocionada, agradecendo a todos que a ajudaram na jornada.

O filho, Diogo Almeida, também se manifestou, transbordando orgulho pela matriarca. Ele mostrou a celebração íntima da família após a cerimônia, aproveitando para exaltar a dedicação da mãe.

“Estamos aqui na resenha, celebrando essa noite. Estou sentindo como se estivesse formando de novo. Estou todo bobo. Agora, ela vai partir para a pós-graduação no ano que vem”, revelou o ator, já adiantando os próximos passos de Vilma na área acadêmica.

