quinta-feira, outubro 2, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: da Casa mais vigiada à nutrição,Vilma Nascimento, mãe de Diogo Almeida, realiza sonho e se forma


Para muitos, ela é a mãe ciumenta de Diogo Almeida que marcou o BBB 25, para outros, uma jogadora destemida. Mas, independentemente da opinião, a partir desta quarta-feira (1º), Vilma Nascimento adiciona um novo e importante título à sua trajetória: o de Nutricionista.

Vilma celebrou a tão sonhada formatura com uma emocionante cerimônia, que contou com a presença de familiares, incluindo o filho famoso. Nas redes sociais, ela compartilhou a alegria da conquista.

“No trajeto de casa até a assinatura vieram muitos sentimentos. Lembrei de momentos quando criança, fui visitada pela minha amada mãe em pensamentos. Quando estive na cerimônia vieram várias emoções diferentes”, iniciou Vilma.

A recém-formada fez questão de ressaltar a dificuldade e a superação para alcançar o objetivo. “Achava isso impossível, mas pude, com a força de Deus, meus anjinhos e meus familiares, alcançar tal feito. Esse momento foi muito desejado e esperado, chegou! Um dia, desejei ter uma profissão quando preenchia um formulário, me incomodava. Não mais incomodará, pois sou uma profissional como sempre sonhei. Sou uma nutricionista”, declarou, emocionada, agradecendo a todos que a ajudaram na jornada.

O filho, Diogo Almeida, também se manifestou, transbordando orgulho pela matriarca. Ele mostrou a celebração íntima da família após a cerimônia, aproveitando para exaltar a dedicação da mãe.

“Estamos aqui na resenha, celebrando essa noite. Estou sentindo como se estivesse formando de novo. Estou todo bobo. Agora, ela vai partir para a pós-graduação no ano que vem”, revelou o ator, já adiantando os próximos passos de Vilma na área acadêmica.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: médico indiano viraliza com a ‘vacina sem choro’
Próximo artigo
Vídeo: homem passa 4 horas refugiado em árvore após ser perseguido por tigre

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,263FansLike
3,603FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315