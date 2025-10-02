quinta-feira, outubro 2, 2025
Vídeo: médico indiano viraliza com a ‘vacina sem choro’


Um médico indiano está se tornando uma sensação nas redes sociais ao demonstrar que é possível transformar o temido momento da vacinação em uma experiência tranquila e até divertida para bebês e crianças.

O pediatra Dr. Imran Patel viralizou ao compartilhar vídeos de suas técnicas inovadoras, que prometem aplicar vacinas sem choro ou dor. Seu método não se baseia apenas na rapidez da aplicação, mas principalmente em uma abordagem lúdica e afetuosa para acalmar os pequenos pacientes.

Em vez de focar apenas na agulha, Dr. Patel utiliza uma série de truques que seduzem as crianças: ele as distrai com guloseimas, canta músicas animadas e faz gestos divertidos. O foco é desviar a atenção da picada, criando um ambiente positivo e seguro.

Os vídeos mostram o sucesso do pediatra, com crianças que, momentos antes, estavam tensas, agora sorrindo e aceitando a vacina sem grandes traumas. A repercussão tem sido enorme, com pais e profissionais de saúde elogiando o Dr. Patel por humanizar o processo de imunização e ajudar a acabar com o medo infantil de agulhas.

