Vídeo: homem passa 4 horas refugiado em árvore após ser perseguido por tigre



Um vídeo de tirar o fôlego viralizou na rede X (antigo Twitter) e serviu como um alerta dramático sobre os perigos da exploração em áreas selvagens. Nas imagens, um homem viveu momentos de extrema tensão ao ser perseguido por um tigre em uma área florestal.

Para escapar do predador, ele não teve outra alternativa a não ser subir no alto de uma árvore, onde permaneceu refugiado por quase quatro horas.

O vídeo da cena, que mostra a agonia do homem enquanto o tigre rondava a base da árvore, alcançou rapidamente a marca de mais de 16 milhões de visualizações.

O caso chocou e comoveu internautas, mas também reforçou a necessidade de cautela. A experiência angustiante do homem sublinha os riscos de se aventurar em áreas de mata virgem ou habitat de animais selvagens sem o devido preparo, acompanhamento ou equipamento de segurança adequado.

Se inscreva no canal: