Vídeo: Em audiência histórica, Nicolás Maduro comparece a tribunal de Nova York

Capturado em Caracas no último sábado, líder venezuelano enfrenta a Justiça americana pela primeira vez.

Sob um esquema de segurança sem precedentes, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, chegaram na manhã desta segunda-feira (5) a um tribunal federal em Nova York. O casal deixou o Centro de Detenção Metropolitano (MDC), onde permanece sob custódia desde a captura em Caracas, ocorrida no último sábado (3).

A audiência está marcada para as 14h (horário de Brasília) e representa um marco jurídico e diplomático, uma vez que não existem precedentes idênticos na história recente.

Acusações e Histórico Criminal

O Departamento de Justiça dos EUA baseia a custódia de Maduro em uma denúncia que tramita há 15 anos no sistema federal americano. Em uma atualização divulgada no sábado, o governo reiterou quatro acusações principais contra o líder venezuelano:

Narcoterrorismo; Conspiração para importar cocaína para os EUA; Posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos; Conspiração para o uso de armas de fogo.

O Magistrado do Caso

A audiência será conduzida pelo juiz distrital Alvin Hellerstein. Aos 92 anos, Hellerstein é descrito como um magistrado experiente, conhecido por presidir casos complexos e de grande repercussão internacional em Nova York. Sua condução é vista como técnica e rigorosa por analistas jurídicos.

Estratégia da Defesa

Especialistas apontam que o embate jurídico será intenso. Segundo Elie Honig, analista jurídico e ex-promotor federal, a principal linha de defesa de Maduro deve focar na imunidade diplomática. Os advogados devem sustentar que ele não pode ser processado criminalmente por atos praticados enquanto ocupava o cargo de chefe de Estado de um país estrangeiro.

“É um território jurídico desconhecido. A dificuldade em prever os desdobramentos reside no fato de que o sistema americano nunca lidou com uma situação desta magnitude envolvendo um líder em exercício capturado nestas circunstâncias”, avalia Honig.

O que esperar a seguir:

Decisão sobre fiança: É improvável que seja concedida, dada a gravidade das acusações e o risco de fuga.

Prazos processuais: O juiz Hellerstein deve definir o calendário para a apresentação de provas e contestações da defesa.

Foto: Reuters/Adam Gray