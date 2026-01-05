Vídeo: Crueldade em Magé, homem atira em cachorro porque se incomodou com latidos

Crime ocorreu no último fim de semana; corpo do animal foi enterrado sob forte comoção neste domingo.

Um crime de extrema crueldade chocou os moradores da Rua Ernesto Teixeira, em Magé, na Baixada Fluminense. No último sábado (3), uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem executou a tiros o cachorro de um vizinho. O animal, um cão de 3 anos chamado Luke, não resistiu aos ferimentos e foi sepultado pela família neste domingo (4).

O Crime

As imagens das câmeras de monitoramento são fortes. Elas mostram o agressor se aproximando do animal empunhando uma pistola. Ele efetua os primeiros disparos e, mesmo após o cachorro tentar correr para se salvar, continua atirando até atingi-lo fatalmente.

Segundo relatos de testemunhas que moram na região, o atirador reside na mesma rua. Minutos antes do ataque, ele teria reclamado que Luke estava “latindo para ele”. Vizinhos afirmam que não houve qualquer discussão prévia ou provocação que justificasse a reação violenta.

Investigação Policial

O caso foi registrado na 65ª DP (Magé) e a investigação será conduzida pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Os agentes trabalham agora em duas frentes:

Maus-tratos: O homem responderá pelo crime de maus-tratos a animais, com o agravante de resultado morte (conforme a Lei Sansão). Armamento: A polícia apura se o autor possui porte legal de arma e se a pistola utilizada está devidamente registrada.

Punição prevista

Vale lembrar que, desde 2020, a legislação brasileira endureceu as penas para quem maltrata cães e gatos. A pena de reclusão varia de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda, podendo ser aumentada em até um terço devido à morte do animal.