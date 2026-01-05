Vídeo: Por que o Brasil venceu o Critics Choice 2026, mas recebeu o prêmio fora do palco?

“O Agente Secreto” faz história como Melhor Filme Estrangeiro; entenda o protocolo que deixou a entrega longe das câmeras.

O cinema brasileiro viveu um momento histórico neste domingo (4), mas quem acompanhou a transmissão oficial do Critics Choice Awards 2026 pode ter sentido falta do anúncio no palco. O cineasta Kleber Mendonça Filho recebeu o troféu de Melhor Filme Estrangeiro por “O Agente Secreto” ainda no tapete vermelho, antes do início da cerimônia principal.

O motivo da entrega antecipada

A ausência da categoria na transmissão televisiva não foi uma exclusividade do Brasil. Outras categorias importantes, como Série Internacional, Filme de Comédia, Animação e prêmios técnicos (Fotografia, Direção de Arte e Som), também ficaram de fora do palco principal.

Isso ocorre devido às limitações de tempo da transmissão ao vivo. Com um cronograma rígido e intervalos comerciais obrigatórios, a organização opta por entregar parte das estatuetas nos bastidores ou no tapete vermelho, apenas citando os vencedores rapidamente durante o evento para focar nas categorias de maior apelo popular, como Melhor Filme e Ator/Atriz.

Quem decide os vencedores?

O Critics Choice é organizado pela CCA (Critics Choice Association), a maior associação de críticos dos Estados Unidos e Canadá. Diferente do Oscar, onde quem vota são os profissionais da indústria (atores, diretores, etc.), aqui os jurados são jornalistas e especialistas em entretenimento.

Os números por trás do voto:

576 membros votantes: Jornalistas de cinema e TV que alcançam grandes audiências regularmente.

Jornalistas de cinema e TV que alcançam grandes audiências regularmente. Diversidade: Segundo Joey Berlin, CEO da CCA, o grupo é “notavelmente diverso e inclusivo”.

Segundo Joey Berlin, CEO da CCA, o grupo é “notavelmente diverso e inclusivo”. Missão: O papel desses membros, segundo a associação, é atuar como curadores para o público, ajudando a filtrar e destacar as produções de maior qualidade em meio à “onda contínua” de lançamentos.

O impacto para o Brasil

Mesmo entregue fora do palco, a vitória de “O Agente Secreto” consolida o Brasil como uma potência no circuito de premiações de 2026. O Critics Choice é frequentemente visto como um dos principais “termômetros” para o Oscar, aumentando consideravelmente as chances do filme de Kleber Mendonça Filho na maior festa do cinema mundial.