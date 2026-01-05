segunda-feira, janeiro 5, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Por que o Brasil venceu o Critics Choice 2026, mas recebeu o prêmio fora do palco?

“O Agente Secreto” faz história como Melhor Filme Estrangeiro; entenda o protocolo que deixou a entrega longe das câmeras.

O cinema brasileiro viveu um momento histórico neste domingo (4), mas quem acompanhou a transmissão oficial do Critics Choice Awards 2026 pode ter sentido falta do anúncio no palco. O cineasta Kleber Mendonça Filho recebeu o troféu de Melhor Filme Estrangeiro por “O Agente Secreto” ainda no tapete vermelho, antes do início da cerimônia principal.

O motivo da entrega antecipada

A ausência da categoria na transmissão televisiva não foi uma exclusividade do Brasil. Outras categorias importantes, como Série Internacional, Filme de Comédia, Animação e prêmios técnicos (Fotografia, Direção de Arte e Som), também ficaram de fora do palco principal.

Isso ocorre devido às limitações de tempo da transmissão ao vivo. Com um cronograma rígido e intervalos comerciais obrigatórios, a organização opta por entregar parte das estatuetas nos bastidores ou no tapete vermelho, apenas citando os vencedores rapidamente durante o evento para focar nas categorias de maior apelo popular, como Melhor Filme e Ator/Atriz.

Quem decide os vencedores?

O Critics Choice é organizado pela CCA (Critics Choice Association), a maior associação de críticos dos Estados Unidos e Canadá. Diferente do Oscar, onde quem vota são os profissionais da indústria (atores, diretores, etc.), aqui os jurados são jornalistas e especialistas em entretenimento.

Os números por trás do voto:

  • 576 membros votantes: Jornalistas de cinema e TV que alcançam grandes audiências regularmente.
  • Diversidade: Segundo Joey Berlin, CEO da CCA, o grupo é “notavelmente diverso e inclusivo”.
  • Missão: O papel desses membros, segundo a associação, é atuar como curadores para o público, ajudando a filtrar e destacar as produções de maior qualidade em meio à “onda contínua” de lançamentos.

O impacto para o Brasil

Mesmo entregue fora do palco, a vitória de “O Agente Secreto” consolida o Brasil como uma potência no circuito de premiações de 2026. O Critics Choice é frequentemente visto como um dos principais “termômetros” para o Oscar, aumentando consideravelmente as chances do filme de Kleber Mendonça Filho na maior festa do cinema mundial.

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Vídeo: Em audiência histórica, Nicolás Maduro comparece a tribunal de Nova York
Próximo artigo
Vídeo: Ônibus da linha Outeiro–São Brás é perseguido e atacado em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
Natal Encantador_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315